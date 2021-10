Se han realizado los correspondientes reclamos.

Los vecinos del Barrio Virgen del Rosario III de Tunuyán, han realizado varios reclamos debido a una gran pérdida de agua que lleva casi tres semanas sin solución.

“Aproximadamente después de las elecciones se rompió el caño cerca del Jardín de Infantes, y se hizo una laguna porque los caños empezaron a perder agua”, comentó un vecino de la zona en diálogo con 8 Digital.

Aunque manifestó que desde la empresa acudieron al lugar, no se brindó ninguna solución, “hicieron un bypass, para que el agua potable caiga a la acequia, eso hace como dos semanas ya. Yo realice tres reclamo ya a Aysam, me atendieron bien, no me costó comunicarme, pero no han resuelto nada”.

“Esa perdida, lleva como tres semanas. Muchos litros de agua potable perdidos, ya no sabemos qué hacer. El agua se está filtrando por abajo, es probable que se hagan pozos o se rompa la calle”, detallaron a la espera de una urgente respuesta.