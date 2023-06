Frente Elegí: votó el precandidato a gobernador Omar Parisi

Omar Parisi, el precandidato a gobernador del Frente Elegí votó con expectativas para este domingo. La fórmula electoral la integra Lucas Ilardo como vicegobernador.

Parisi comentó en esta jornada “yo se que la gente está enojada, tenemos muchos problemas, pero es la forma que tenemos, una oportunidad para elegir, espero que sea con paz y tranquilidad, y se elijan a los candidatos que después puedan conducir las provincias”.

Con respecto a la boleta única, indicó es un buen sistema, pero cuestionó “lamento la forma en que se ha puesto en marcha, ya hubo una prueba en algunos municipios y no fue tan bueno el resultado. Hoy es más complejo porque hay más candidatos”.

“Son listas muy extensas y lamento que el gobierno provincial, no haya hecho una evaluación de esto, y más capacitaciones” sumó.

Destacó que es necesario evaluar el instrumento electoral, e ir mejorándolo: “a partir de lo que suceda hoy, pueda ser lo que se discuta, que es un sistema bueno, pero habría que haberlo hecho de otra manera, más gradualmente, e ir evaluando los errores y defectos que pueda tener, y después ponerlo en marcha de una forma más general”.

A su vez, el precandidato a vicegobernador, Lucas Ilardo votó en Godoy Cruz y manifestó:

“Estamos en veda electoral, he escuchado recién inclusive a un precandidato gobernador violar la veda electoral tremendamente, y uno le exige a la gente que cumpla las reglas, y si no las cumple los propios gobernantes muy difícil, así que yo, como me enseñaron en mi casa, las reglas empiezan por casa, así que no voy a violar la veda electoral y no me parece hacer campaña en este momento cuando está prohibido, así que bueno, va a ser va a ser una linda jornada, hemos hecho todo el esfuerzo, invito a la gente a que todos voten con el corazón y la intuición.”