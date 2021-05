Así lo manifiesta los propios vecinos.

Un grupo de vecinos del departamento de San Carlos, mostró en imágenes otra promesa no cumplida por el municipio, se trata del mantenimiento del Polideportivo Municipal ubicado en la villa cabecera. “El Director de deportes se comprometió a realizar mejoras, que no se cumplieron“, manifestaron.

Las quejas, señalan un claro abandono del espacio con un cierre perimetral caído, hace por lo menos diez meses, según detallan quienes frecuentan la zona. “Se quemaron los focos de los alrededores de arroyo y nunca más“, agregan. Frente a los reclamos, un funcionario respondió mediante un posteo de Facebook, mostrando la renovación de la fachada del edificio. Por esto, tuvo respuestas de la comunidad, “no se está tratando sobre tu rol de deporte si no el abandono y alrededores del poli hace ya más de un año que se ve el abandono y no me digas que arreglan las telas. No hace falta un cuidador, hace falta no ser hipócrita y hacerse cargo“.

Además, otros vecinos se sumaron, manifestando su enojo, “qué tristeza me da ver el ESTADO DEPLORABLE en que está nuestro Polideportivo”, lamentaron. Además, “el Polideportivo está en lamentables condiciones en su totalidad…y que toda la Villa cabecera se encuentre abandonada e ignorada por el Intendente y funcionarios municipales. Y considero que como ciudadanos que pagamos los impuestos , tenemos derecho a reclamar. Te aseguro que si el Intendente saliera de su oficina y diera una ” vueltita” por las calles de la Villa, no le costaría darse cuenta de que tenemos sobradas razones para reclamar. Y en verdad, gracias por dar la cara y responder”, expresaron.

“Creo que para limpiarlo no se necesita un presupuesto aparte. Ni contratar personal de otro lugar. Hay mucha gente capacitada en el municipio. Solo es cuestión de dar la orden. Por favor. . . . No dejen decaer unas instalaciones tan complejas como el querido polideportivo”, solicitan.

Sin embargo, el descuido de este espacio no es el único que genera malestar, “lo de siempre primero y ante todo la CIUDAD DE LA CONSULTA por qué no se separan del departamento y se independiza? Así podríamos ver progresos en los otros distritos deben tomar como ejemplo Tunuyán todo el departamento avanza por igual, no discriminan”.

A la lista, suman, “acequias sucias, calles abandonadas, construcciones sin mantenimiento, yuyos que tapan las calles de tierra, lotes baldíos que no se cierran ni se intima a los propietarios a mantener limpios. Veredas rotas desde hacen más de 20 años por lo que nos obliga a ir por la calle, etc etc..”.