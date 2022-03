La empresa responde a los pedidos.

Usuarios frecuentes del servicio de transporte en el Valle de Uco, solicitan refuerzos en los servicios que circulan entre los tres departamentos, también desde y hacia ciudad de Mendoza en horario pico. Además, piden mejoras en las unidades.

Alejandro Ponce, frecuente usuario del transporte público habló con Canal 8, «llevó más de 10 años viajando, hay un mal estado de las unidades, la gente va parada. Yo ya he hablado con la dirección de trasporte, pero no hay nadie que controle. Yo he tomado imágenes de vidrio rotos».

A diario, viaja desde San Carlos con destino a Tunuyán, «los colectivos están pasando tarde, eso a los trabajadores le equivale a un descuento a fin de mes en su trabajo por las tardanzas».

Por otro lado reconoce, que «no es un problema de los choferes, sino de los encargados de revisar que los coches estén en condiciones. No puede ser que tengamos ese trabajo».

Otros ciudadanos del Valle de Uco, expusieron «los colectivos de la empresa CATA, terminan tirados al costado de la ruta al igual que los pasajeros. En la imagen un viaje desde Tunuyán a San Carlos, muestra lo que deben soportar los ciudadanos».

Además, en un colectivo colmado de pasajeros, «dos inspectores subieron pidiendo boletos y los mismos inspectores pasaron pidiendo permiso en la montonera de gente que estaba. Nunca hicieron nada, gente adulta parada, mujeres embarazadas y el chofer pidiendo que den el asiento y nadie se podía ni mover du lo lleno que estaba. Es una gran irresponsabilidad por parte d la empresa», apuntó.

Daniel Ghisolfi, Gente de la empresa Cata dialogó con Canal 8, sobre esta situación «hemos empezado el año bien, regularizando la situación, ya que el trasporte es un sistema dinámico, por la cantidad de pasajeros. Actualmente en el Valle de Uco hay 43 unidades activas, desde Ciudad de Mendoza y las unidades internas. Estamos tratando de regularizar y da un servicio lo más eficiente posible. Hemos recibido reclamos, nuestro sistema de atención al cliente recibe todos los problemas y las inquietudes de los pasajeros».

En la actualidad, «la Ley de tránsito de la provincia, habla de que unos 20 pasajeros puede viajar parados. Esto es un problema para nosotros, no quisiéramos llevar a nadie pero la ley lo autoriza. Es imposible no llevar pasajeros parados, sino los costos no da. Además hay que tener en cuenta que el 50% de los usuarios pagan y el 50% no porque tienen boletos reconocido por el estado», explicó.

«La decisión de aumentar las frecuencias es de la secretaría de transporte, la empresa no lo puede decidir. Nosotros tenemos que cumplir las que tenemos autorizadas», detalló Ghisolfi.

Los reclamos, pueden realizarse en atención al cliente que trabaja todos los días de 8 a 21 hs. Pueden hacerlo vía WhatsApp al 02613039680 o vía mail atenciónalcliente@catainternacional.com .