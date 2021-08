Este próximo fin de semana, se disputarán las semifinales.

Poco resta para el fin de semana, momento donde se jugarán las semifinales del fútbol de Tunuyán.

A días de que esto ocurra, comenzó a circular una noticia, diciendo que desde el Club Sarmiento, que se debe enfrentar a La Posta, pedían el cambio de árbitros para los partidos de semifinales.

Puntualmente en ese pedido, se hacía mención a traer árbitros de la Liga Mendocina o del Este de la provincia.

Ante esto, 8 Digital, dialogó con el presidente y entrenador de la institución, Antonio Pizzolo, que dijo lo siguiente: “El que dijo esto, quiero decir que no es así, en ningún momento desde el club se pidió que buscara a árbitros de otras ligas”.

Además agregó:”Esto no sé de donde salió y lo único que puedo decir es que esto termina perjudicando al mismo club, nosotros vamos a jugar con el árbitro que este y listo”.

“En caso de que se pida un cambio de autoridades para los encuentros será de común acuerdo con todos los clubes, pero reitero que esto no sé quien lo inventó”, finalizó Antonio Pizzolo.