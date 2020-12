La búsqueda de jugadores será hoy a las 16hs.

Andes Talleres Sport Club, llega al Valle de Uco para realizar pruebas a jugadores de algunas categorías específicas. La cita será hoy a las 16hs en el Tiro Club del departamento de Tunuyán.

Oscar Alonso, DT de las categorías nombradas, dialogó con 8 Digital, “vamos a realizar unas pruebas abiertas, en el Tiro Club a partir de las 16 hs. Será con categorías 2006, 2007 y 2005”.

Además agregó, “nuestro club pertenece a la Liga Mendocina de Fútbol, y en el transcurso del año que viene vamos a entrar en el amateur juvenil con una categoría Sub 13, Sub 15 y Sub 17. Por eso estamos realizando estas pruebas que venimos realizando en Mendoza”

Para finalizar, señaló, “queremos comenzar a trabajar y buscar chicos en el Valle de Uco”.