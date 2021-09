El -hasta ahora- gobernador de Tucumán se niega a dejar en el cargo a su vicegobernador Osvaldo Jaldo.

Juan Manzur, el gobernador norteño que fue designado jefe de Gabinete de ministros de la Nación, no regresó a Buenos Aires con la comitiva presidencial que estuvo el fin de semana en La Rioja, y regresó a su provincia. Manzur se niega a dejar al frente del ejecutivo tucumano a su vicegobernador Osvaldo Jaldo, con quien está enfrentado. “Manzur no viajó y avivó el rumor de no asunción”, dijo esta mañana La Gaceta de Tucumán, un diario tradicional de aquella provincia, y uno de los más importantes del interior.

“…la incertidumbre crece entre los manzurtistas. Están los que creen que asumirá, y los que creen que no, si antes Osvaldo Jaldo no desiste de su intención de sucederlo”, escribió esta mañana el periodista tucumano Juan Manuel Asís.

El conflicto interno tucumano saltó de aquella provincia a la Casa Rosada el fin de semana, luego de que el presidente Alberto Fernández, obedeciendo una a una las órdenes de Cristina, decidió designarlo jefe de gabinete. Se sabe que el propio Alberto y Sergio Massa están negociando con Jaldo para que asuma un cargo en Buenos Aires y no tenga que reemplazar a Manzur. La oposición denuncia que es una irregularidad institucional este “per saltum” para que el gobernador tucumano pueda irse tranquilo a la Casa Rosada. Por lo pronto, el gobernador tucumano que el sábado acompañó al presidente en La Rioja, no viajó a Buenos Aires.

Manzur y Jaldo rompieron en marzo y se enfrentaron en las PASO. La pelea es a muerte y ha dividido en dos al peronismo y a la Legislatura local. Manzur aún no manda a la Legislatura su pedido de licencia, y no lo haría hasta que Sergio Massa o el propio Alberto le garanticen que Jaldo irá a un cargo en el Banco Nación, a o la secretaría de municipios que depende del “resucitado” Wado De Pedro, según explica Ámbito Financiero.

Por lo pronto, la situación está trabada y todo es incertidumbre. Juan Manzur debe asumir esta tarde como Jefe de Gabinete. Así lo acaba de anunciar la Casa Rosada, en un comunicado. “El presidente Alberto Fernández encabeza en la Casa Rosada el acto de juramento de los ministros designados para el Gabinete nacional: Juan Manzur (jefe de Gabinete de Ministros), Santiago Cafiero (Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto), Aníbal Fernández (Seguridad), Jaime Perzyck (Educación), Daniel Filmus (Ciencia y Tecnología), Julián Domínguez (Ganadería, Agricultura y Pesca) y Juan Ross (secretario de Comunicación y Prensa)” dice la comunicación oficial.