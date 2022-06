Se trata del tunuyanino Claudio Castillo, estará presente en Reparito Bar el día 12 de junio con su libro “La Huelga del Conejo”.

El escritor fue uno de los siete grandes ganadores del certamen y viene al departamento después de haber estado en la Feria Nacional del Libro, celebrada en Mayo. Siendo así, uno de los tantos artistas provenientes de Tunuyán que están mostrando su talento a nivel nacional.

Si bien también se ha desarrollado como músico y cantautor, dedicándose a viajar cantando, componiendo bandas sonoras para distintas obras de cine y teatro, entre otros trabajos. No ha detenido su vena de escritor, área donde también se ha desarrollado con éxito.

El libro “La Huelga del Conejo” será la obra que estará presentando el día 12 de junio a las 18 horas. El mismo trata una temática en particular, la capacidad de improvisación de las personas, haciendo analogía con la expresión “Sacar un conejo de la galera” y lo que sucede cuando no se puede recurrir a ello, en sus palabras: “Pero qué pasa cuando la magia nos abandona, cuando la magia se retira del mundo y uno no tiene esa chance, no puede sacar ningún conejo de la galera”

La presentación de Claudio Castillo se realizará en el Reparito Bar. Calle San Martín 943, Tunuyán.