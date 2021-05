Será en Villa Seca y Los Sauces.

Durante la mañana de este miércoles, el programa de la Garrafa en Tu Barrio, visitará desde las 10 los distritos de Villa Seca, será en el Club Ejército Los Andes y en Los Sauces, en la delegación municipal.

A través del programa La Garrafa en tu Barrio se garantiza el derecho de acceso a quienes no tienen gas de red en toda la provincia, subsidiando el precio de la garrafa de 10 kg, por lo que el vecino puede acceder a ella por $300.

Los interesados en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase y llevar fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES.

Además, por estar en una situación de pandemia, los beneficiarios deben cumplir protocolo y las siguientes medidas de prevención:

-Reducir el contacto entre personas.

-Estar con cubreboca, evitar llevarse las manos a la cara, mantener la distancia entre personas (dos metros como mínimo), estornudar o toser en pliegue del codo.

-Solo deberá concurrir un beneficiario por recarga de garrafas y sin la compañía de niños.

Para beneficiarios mayores a 65 años, embarazadas, quienes están dentro de los grupos de riesgo, quienes tengan afecciones crónicas -enfermedad cardiovascular, diabetes y enfermedades respiratorias crónicas entre otras-, se especifica que no deben estar presentes. Se solicita, en la medida de lo posible, se delegue la realización del retiro de recarga de garrafas a personas de confianza o del entorno familiar que no integren grupos de riesgo. Si estas condiciones de emergencia sanitaria, por cualquier motivo no se cumplen, el servicio no se realizará.