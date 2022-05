El organismo eligió como titular de la Convención Nacional a Gastón Manes, hermano de Facundo.

En un acto multitudinario, este viernes en La Plata, la Unión Cívica Radical renovó las autoridades de la Convención Nacional del partido y proclamó como nuevo presidente a Gastón Manes, el hermano de Facundo, diputado nacional y uno de los principales aspirantes a la presidencia dentro del partido en 2023, junto al gobernador de Jujuy Gerardo Morales, que cerró el acto en su rol de presidente del Comité nacional.

En ese contexto, se elaboró un documento desde el cuerpo colegiado, a través del cual la UCR designa su política de alianzas y consagra a los candidatos a cargos ejecutivos y legislativos. En el mismo se pidió ampliar Juntos por el Cambio y se anunció que el partido trabajará para tener un presidente radical en 2023, en una interna que involucre a los otros actores de la coalición, como el PRO.

«Estos son tiempos de presidencialismo de coalición y la unidad de propósito hoy es mantener unida y mejorar la coalición Juntos por el Cambio. Ya mejoramos el marco de entendimiento de la coalición a partir de la aprobación del Acuerdo de buenas prácticas, que nos va a ayudar a transitar inevitables tensiones y disputas. Procuramos trabajar para fortalecer la coalición, para hacerla todavía más amplia», sostuvo el paper que votó la Convención.

El texto que publicó el radicalismo también fue claro en un punto: irá a 2023 con candidato propio. «Lo afirmamos con toda claridad: vamos a trabajar para tener un presidente radical. Vamos a trabajar para dar gobernadores radicales a todas las provincias. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que el próximo Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sea radical. Y vamos a seguir trabajando para que muchos más intendentes y jefes de comuna sean de origen radical. Para cumplir con estos objetivos un partido fuerte y unido es esencial».

El cónclave radical se llevó a cabo desde las 15 en el Teatro Coliseo Podestá en la capital provincial, y se realizaba hasta la noche del viernes, sin hora de cierre establecida. Durante toda la jornada hubo otros representantes de peso del partido, como Gerardo Morales, gobernador de Jujuy y presidente del Comité, Martín Lousteau, jefe del bloque Evolución, o legisladores como Mario Negri, jefe de bloque de la bancada de Diputados, entre otros, o intendentes como el de San Isidro, Gustavo Posse.

La cumbre sirvió para elegir a Gastón Manes, de 52 años, como nuevo presidente de la Convención, que amplió su número de miembros de 7 a 13. La llegada de Manes a ese cargo obedeció a una negociación entre el sector de la UCR bonaerense que representa y los convencionales que responden a Gerardo Morales, y sus aliados en el partido a nivel nacional.

Por la denominada ala Federal, estarán además de Manes, Ricardo Gil Lavedra y Pamela Encina, como vicepresidentes segundo y tercera. También Mariana Salóm, José Cano, Delfina Gregoret, Mercedes Ayala y Cristina Salzwedel, todos cumpliendo funciones de secretarios.El nuevo esquema de la Convención permite darle más espacio también al sector que contrapone a Morales dentro del radicalismo, Evolución, del senador Martín Lousteau y el diputado Emiliano Yacobitti, que lograron cinco lugares dentro de la Convención.

Como vicepresidenta primera estará Ivana Coronel, una dirigente bonaerense de Pergamino, y además estarán el nuevo secretario general Hernán Rossi, actual funcionario porteño, y los secretarios Luján Mazzucco, de La Pampa, Andrés Lombardi, de Mendoza -llega de la mano del ex gobernador Alfredo Cornejo-, y Oscar Smoljan, de Neuquén.Presente en el teatro, Lousteau dijo: «El límite es el programa que le vamos a ofrecer a la sociedad. Tenemos muchos candidatos, caras que renuevan el partido y muchas cosas para decirle a la sociedad».

Sobre la asunción de Gastón Manes, dijo: «Felicito a Gastón y a la mesa por la unidad alcanzada que no significa que no haya debate». Y amplió: «Somos un partido que abarca tres siglos y eso no es menor, tenemos una tradición y tenemos una historia y al mismo tiempo tenemos que abrazar los desafíos del siglo XXI en un país que aún no resolvió el siglo XX».

Además de Lousteau, hablaron en la larga jornada platense, el cordobés Mario Negri, el bonaerense Abad, el gobernador de Corrientes Gustavo Valdés, la senadora santafesina Carolina Losada y Morales, que cerró el evento.

«Acabamos de gobernar hace dos años y medio, hay muchos socios de Juntos por el Cambio les molesta hablar de esto. No se pueden esconder las cosas bajo la alfombra», dijo Morales, en una nueva crítica que lanza a la presidencia de Mauricio Macri, en un discurso en el que criticó con dureza también al gobierno de Alberto Fernández, principalmente por el reparto de los planes sociales. Además, anticipó que «el próximo presidente será de Juntos por el Cambio, pero radical».

Sobre el radicalismo pidió: «Tenemos que seguir en el camino de las ideas y los valores, y no tomar el atajo de la antipolítica, como otros, que piden eliminar el Estado». Una nueva alusión radical, sin mencionarlo, a Milei, a quien también cuestionó con una pregunta en modo de indirecta: ¿Qué es esto de que todos tienen que estar armados?».