Será el próximo 7 de abril.

Gendarmería Nacional dio a conocer en su página oficial, que la incorporación de Oficiales y Suboficiales profesionales 2025 estará activa desde el lunes 7 de abril.

El concurso presenta cambios en los requisitos de ingreso y en las etapas de la selección de postulantes a Cadetes y Aspirantes a Gendarmes año 2025-2026. Además, ya está disponible la nómina de vacantes en las distintas especialidades profesionales.

Los interesados ya pueden informarse accediendo al sitio web de la fuerza: https://www.argentina.gob.ar/gendarmeria/incorporaciones. En la misma página se habilitará la inscripción de forma on line a partir de la primera semana de abril. En las distintas especialidades profesionales, ya se publicó la nómina de vacantes para Suboficiales y Oficiales; entre los que figuran los escuadrones de Tartagal y Orán. En los mismos escuadrones puede solicitarse la información y asesoramiento.

Para las categorías “Cadete / Aspirante a Gendarme” (Ciclo Lectivo 2.026), el/la postulante deberá superar las tres etapas del Proceso de Selección para Incorporación. La Dirección de Recursos Humanos llamará a las mejores calificaciones ,en base a los resultados de la Segunda Etapa y las vacantes asignadas para Ingreso, que a su vez serán informados via e-mail para iniciar el Periodo de Adaptación/Ambientación para presentarse a los institutos y los que aprueben serán propuestos para el Alta efectiva en la Fuerza como “Cadetes de 1er año de la Escuela de Gendarmería Nacional” o “Aspirantes a Gendarmes”.

En la categoría “Cadetes”, el instituto de formación será la Escuela de Gendarmería Nacional “Grl. D. Martín Miguel de Güemes” (Buenos Aires) y para la categoría “Gendarme” se disponen de cuatro instituciones; Instituto de Capacitación Especializada “Cabo Juan Adolfo Romero” (Bs. As), Escuela de Suboficiales de Gendarmería Nacional “Cabo Raúl Remberto Cuello” (Jesús María – Córdoba), Instituto de Formación de Gendarmes “Gendarmes Félix Manifior” (Calingasta – San Juan) y el Instituto de Formación de Gendarmes “Gendarme Miguel Ángel Tripepi” (Capitán Cáceres – Monteros – Tucumán).

Entre los requisitos de ingreso cuentan:

– Ser ciudadano argentino/a nativo o por opción

– Poseer el Documento Nacional de Identidad actualizado

– Estatura mínima para el personal femenino de 1,60 y máxima 1,85 metros. Para los masculinos, la mínima de 1,66 y la máxima de 1,95 metros

– Poseer título de estudios de Nivel Secundario, legalizados por el Ministerio de Educación de la provincia

– Si transita el cursado del último año del Nivel Secundario, debe presentar la Constancia de Alumno Regular, especificando que no adeuda materias

– No registrar multas en el “Registro de Infractores” al deber de votar en los comicios

– No adeudar al fisco argentino

– No poseer Antecedentes Judiciales o Causas Judiciales en el Registro Nacional de Reincidencia

– No poseer o registrar Antecedentes Policiales Provinciales Judiciales o Contravencionales

– No haber sido dado de baja por motivos disciplinarios en algunas de las fuerzas de seguridad, armadas o policiales

Como en cada llamado a incorporación, deberán aprobar los exámenes de admisión preliminares: intelectuales, médico, físico, psicológico, psicopedagógico, entrevista institucional, examen de drogas de abuso, examen subunidad beta (femenino), examen preocupacional (Exámenes médicos laborales) y visita domiciliaria (Socio-ambiental). De resultar falsos datos o documentos, se anulará o separa del trámite vigente, sin perjuicio de posibles hechos delictivos.

El cierre de la inscripción y la última fecha tanto para entrega como recepción de toda la documentación es el 8 de mayo de 2025. Los exámenes se realizarán desde el 20 al 23 de mayo en lugar y horario a designar (psicológicos, médicos, teóricos, prácticos, entrevista psicológica e institucional); mientras que la publicación de los resultados se efectuarán a partir del 9 de junio de 2025.