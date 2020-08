La primera decisión que se tomará depende netamente de la Nación y probablemente se conozca antes del fin de semana. En ella, el Presidente debe decidir si mantiene o no a Mendozadentro de los distritos con «distanciamiento social«. Incluso puede ocurrir, como pasó en otros lugares, que se divida la provincia según la situación epidemiológica.

Luego le tocará al gobernador Rodolfo Suárez.

El Decreto que regula la nueva etapa del distanciamiento vence el martes 18 de agosto. El Gobierno puede aumentar las restricciones o liberarlas. Todo indica que al menos no habrá nuevas autorizaciones. Pero para ello será clave el análisis que hagan sobre la situación sanitaria. En ese sentido aún no hay datos acerca de si tuvo o no impacto la restricción a la apertura de bares y a las reuniones familiares.