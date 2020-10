El mandatario participó del almuerzo virtual de las Fuerzas Vivas de San Rafael donde convocó al sector privado a trabajar en conjunto.

El Gobernador Rodolfo Suarez participó este mediodía de forma virtual del Almuerzo de las Fuerzas Vivas, organizado por la Cámara de Comercio de San Rafael.

Además, participaron del evento virtual autoridades de la Cámara como Nicolás Martínez, presidente de la Institución, junto a dirigentes gremiales, empresarios, funcionarios provinciales y municipales, además de legisladores.

Al comienzo del evento, el presidente de la Cámara dijo: “Creo que es un momento de plantear esquemas, es decir, de dar un discurso conceptual, más de ideas generales que de planteos puntales, ya que las circunstancias así lo ameritan. Son momentos muy duros y difíciles que sirven para replantearse el real funcionamiento de los distintos sectores”.

A su turno, el Gobernador Rodolfo Suarez saludó “a quienes me han convocado y al resto de las autoridades y ciudadanos presentes. Me hubiese gustado estar de forma presencial pero las circunstancias no lo permiten y en cuanto se pueda voy a reactivar mi despacho allá tal como lo anuncié en la campaña”.

“Además, quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento a las personas que vienen desarrollando los llamados servicios esenciales, fundamentalmente al personal sanitario en todos sus escalafones, a la policía y a los maestros. También, quiero acercar mis condolencias a los familiares de las personas que han fallecido a causa del coronavirus en nuestro querido Sur mendocino”, agregó el mandatario.

El sector privado será necesario “Vamos a necesitar poner a Mendoza y a su producción en las góndolas más exigentes. Asimismo, Mendoza necesitará ser cada vez más atractiva para las inversiones y eso necesita de un contexto predecible, calidad institucional y señales claras en materia de administración, como la búsqueda del equilibrio fiscal, que deberán ser una verdadera política de Estado”, sostuvo el mandatario.

Suarez agregó que “Mendoza ha elegido el camino del fortalecimiento institucional con diálogo, respeto y trabajo, como el mejor aporte que se puede hacer desde la política para que el sector privado tenga confianza y certezas para encarar la necesaria etapa de recuperación que deberá venir”.

De esta manera, el Gobernador indicó que “el Estado es esencial en épocas de emergencia y nosotros nos hemos hecho cargo de esa obligación en toda su dimensión, como corresponde. Pero el sector privado será esencial para salir de la crisis. Nos tenemos que ayudar mutuamente, tenemos que tener la misma agenda orientada a la defensa del bien común”.