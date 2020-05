“Tenía que venir porque tenía que hacer un control de una cirugía que me había hecho hace un año. Aproveché al tener este síntoma para llamar y me están investigando. Se me durmió la mano izquierda. La tomografía dio un hematoma subdural viejo. Yo estoy fenómeno, con ganas de volver a trabajar, espero que mañana esté sentadito en mi sillón”, dijo el propio ministro.

Ante la preocupación por su salud y el rumor de que su internación podía estar relacionada al COVID-19, desde el entorno del ministro negaron rotundamente esta versión. El propio González García confirmó que no se hará el test correspondiente: “No me voy a hacer el hisopado, no tiene sentido. No tengo ningún síntoma, ninguna indicación para hacer el hisopado, sería en este caso absolutamente innecesario, sería solo para los medios. Ahora me están esperando para hacerme los estudios”.

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, ingresó al Sanatorio Otamendi tras sufrir una parestesia distal del miembro superior izquierdo mientras estaba en su casa.

Permaneció internado anoche en observación y hoy, jueves, seria dado de alta.

