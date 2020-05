Según los hechos, los testeos y la conclusión de la investigación epidemiológica, aunque no se establezca el nexo epidemiológico, todos los informes apoyan fuertemente la resolución de que no hay circulación comunitaria de Covid-19.

La conclusión fue comunicada por Rodolfo Guillén, Coordinador Regional del Ministerio de Salud en Valle de Uco.

Luego de cumplirse los 7 días que establece el Protocolo nacional para la investigación del nexo epidemiológico de los casos de Covid-19, desde la Coordinación regional de Salud en Valle de Uco informaron el trabajo llevado adelante por los equipos de Epidemiología del Ministerio de Salud y la situación epidemiológica actual de la región del Valle de Uco y del departamento de Tunuyán en específico.

“En primer lugar, es necesario informar que, por diferentes motivos, no se ha podido determinar el nexo epidemiológico de los dos casos, principalmente porque la información obtenida y brindada por las personas a los investigadores, no arrojan conclusiones efectivas del nexo epidemiológico de las dos personas infectadas por Covid-19 en Tunuyán. Es decir que, con la información disponible, no se logró establecer un nexo epidemiológico. Es importante destacar que, pese a la dificultad del acceso o el seguimiento de la información en algunas situaciones específicas, el equipo epidemiológico trabajó sobre varias líneas de investigación”, informó Rodolfo Guillén, Coordinador Regional del Ministerio de Salud en Valle de Uco.

«aunque han pasado los 7 días que el Protocolo indica, la investigación epidemiológica va a continuar. Vamos a seguir investigando«, puntualizó Guillén.

La conclusión a la que llegan los expertos de Epidemiología es que todo el testeo negativo apoya fuertemente la hipótesis de que no hay circulación comunitaria.

“Los datos epidemiológicos con respecto a todo lo investigado, más todas las muestras evaluadas, exponen y van en contra de la circulación comunitaria del virus; en contra de la hipótesis de que exista circulación comunitaria. Por lo tanto, lo que podemos decir como equipo de salud, y de acuerdo a lo evaluado hasta el momento, es que todo indica y nos hace suponer que no hay circulación viral activa o circulación comunitaria”, informó Guillén.

“Esto se debe principalmente a que los más de 40 test que hemos efectuado, todos han resultado negativo. Y, porque después de estos casos positivos que tuvimos la semanas pasada en Tunuyán, hasta hoy Jueves 7 de mayo, no hemos vuelto a tener casos positivos. Si hubiera circulación sostenida de Covid-19 en el Valle de Uco o Tunuyán, ya deberíamos tener más casos positivos. Y por otro lado, todos los contactos estrechos y contactos secundarios con las personas infectadas han resultado negativos. El hecho de que todos estos resultados dieran negativo, apoya fuertemente la hipótesis de que no hay circulación comunitaria”

Al respecto, desde la Coordinación Regional de Salud en el Valle de Uco se le pide a la comunidad: “extremar las medidas de precaución para mantener este estado epidemiológico en la región. La población debe respetar lo establecido, y principalmente mantener el distanciamiento social en cualquier lugar (2 metros de distancia de la persona más cercana), usar tapabocas, lavarse las manos ni bien se llega al hogar desde el exterior y antes de tocar cualquier cosa, y desinfectar con alcohol todo lo que puede haber tenido contacto, tales como llaves, celular y demás”