El coordinador regional de Salud en el Valle de Uco, Rodolfo Guillén aseguró que «el equipo se salud en su totalidad está trabajando focalizado en prepararse para contener esta pandemia, que no sabemos la dimensión que va a tener. Se hace un esfuerzo muy grande y, si bien tenemos todos los elementos de protección, siempre se corren riesgos».

Al respecto del trabajo que se viene llevando a cabo en cada lugar sanitario del Valle de Uco, Guillén apuntó que «es para destacar la tarea que realizan los profesionales. Con el personal que hemos incorporado recientemente en el Valle de Uco, son alrededor de 1.500 personas las que trabajan en salud, desde enfermeros, médicos, técnicos, personal administrativo y de limpieza».

Asimismo, el funcionario se refirió a estos riesgos que corren los trabajadores de la salud y señaló: «hay que tomar medidas y tener mucho cuidado de no ser nosotros (los trabajadores) los transportadores y transmisores del virus . Afortunadamente no ha habido circulación viral. Los pocos casos que hemos tenido demuestran esto, pero tampoco podemos descartar que esto ocurra porque siempre está latente la posibilidad que el virus ingrese a la región». en este sentido, Guillén aseveró que «debemos seguir manteniendo las medidas de protección personal y de aislamiento social, para que, en el caso que el virus ingresara a nuestra región, no se disperse».