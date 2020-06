El Gobernador Rodolfo Suárez recibió, en su despacho, a la presidenta de la Asociación Mendocina de Gimnasios y Afines (AMGA), Andrea De Marco, a quien le notificó que los protocolos fueron reenviados a la Nación y que se espera la respuesta desde el Ministerio del Interior para evaluar la reapertura de los gimnasios.

“los protocolos han sido remitidos al Ministerio del Interior para ser aprobados, como todas las actividades exceptuadas que hace la Provincia a través de la cartera nacional. Esperamos tener una respuesta en estos días, para que los gimnasios puedan comenzar a trabajar próximamente”, dijo el subsecretario de Deportes, Federico Chiapetta

Agrego que “son protocolos elementales y serios, respetando siempre todas las normas de prevención como cualquier otra actividad, pero un poco más detallado en estos casos, porque se trata de una actividad física. Si bien están en un lugar cerrado, las ventilaciones son tomadas en cuenta para la buena circulación de aire y son muy responsables. Confío en los propietarios de los gimnasios, son muy serios y seguramente no será inconveniente su aprobación”.

“Las decisiones de flexibilizar no son fáciles”

El subsecretario aclaró además que “No se puede hacer todo de golpe. El proceso es paulatino y cada vez que se decide algo, lamentablemente quedan algunas actividades relegadas, como ocurrió con los gimnasios, algunos deportes y clubes. La semana anterior, estuvo parado todo”.

En ese sentido, explicó que “se frenó todo por el caso de contagios que es de público conocimiento. Es difícil explicar las prioridades a los que quedan relegados, pero los que asesoran y están en el Comité de Infectólogos y los médicos van autorizando, previo enviarlo a Buenos Aires”.

“Soy optimista en que lo van a aprobar y saldrá todo bien. Pronto podrán trabajar en los gimnasios y también en la apertura de algunos deportes”.

“La expectativa es poder abrir en estas dos primeras semanas de junio. Lamentablemente, este nuevo brote del COVID-19 en Las Heras llevó al freno de este pedido”, dijo por su parte, De Marco, tras el encuentro.

Dijo, además: “Hace mucho tiempo que estamos esperando la flexibilización. Lamentablemente cuesta entenderlo, pero hay un DNU que tenemos que respetar, que el Gobernador, por más que tenga la intención, si no lo autoriza la Nación, no lo puede autorizar”.

La reunion con el mandatario ocurrio mientras afuera un centenar de profesores de los gimnasios de Mendoza se manifestó en la explanada de la Casa de Gobierno. en reclamo de la reapertura de sus locales, con la garantía de asegurar el cumplimiento del protocolo ya presentado y brindar todas las medidas sanitarias.



Jerónimo Giraudi, profesor de Educación Física y dueño de un Centro Fitness aseguró este mediodía que ellos pueden garantizar “todas las medidas sanitarias. Podemos trabajar dando turnos, con espacios y protocolo, donde no haya aglomeración de gente como si sucede en bancos o supermercados”, dijo.

Según lamentó, “con las clases online no recaudaron ni un 10% de lo necesario para mantener la infraestructura” por lo cual urge la apertura de sus gimnasios.

Tras la movilización pacífica realizada este mediodía hasta Casa de Gobierno, los ‘profes’ fueron recibidos por el gobierno de Mendoza, quienes prometieron un accionar rápido, “aunque la decisión deberá venir desde Nación”, les dijeron desde el gobierno local.

“Nos indigna que no nos tomaron como agentes de salud y nos pusieron al final de la lista dándole prioridad a otros rubros”, dijo el profesor Giraudi.