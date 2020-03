Una noticia que algunos medios locales y que replicaron diarios digitales provinciales preocupó ayer a los valletanos, sobre todo a los tunuyaninos. El artículo tenía palabras como coronovirus, protocolo, prevención y Valle de Uco. Inclusive, los hashtag utilizados en el estado del Facebook de este diario valletano lo decían todo y, sin dudas, confundieron a todos los lectores, los que rápidamente dedujeron que ya había un caso de coronavirus en Tunuyán.

Ante estas «irresponsables» palabras de algunos medios, de una creencia generalizada y de la pronta identificación del niño en cuestión, tuvo que salir la madre de este pequeño, a aclarar la situación en la escuela y su padre ante nuestro medio.

A través de un audio de whatsapp, la mujer de 40 años, conocida docente y empresaria tunuyanina, despejó todas las dudas a los padres del Colegio del Niño Jesús, donde su hijo asiste a la escuela. Cuenta en su audio que efectivamente su hijo había llegado de España días antes. Que nunca tuvo ningún síntoma, que al volver se hizo los estudios correspondientes que le dieron negativo y que sólo por prevención, desde el colegio, habían pedido que no concurriera a la escuela por unos días. «La verdad es que no entiendo por qué tanta paranoia. Mi hijo no tiene ningún síntoma de nada. Cuando llegó (de Europa) se hizo hisopado, se hizo análisis de todo. Les dejo este mensaje para que se queden tranquilos», fueron algunas de las palabras (ver audio completo al final de la nota)

Otro de los que habló fue su padre, quien dijo «La escuela aplicó la medida que dispone el Ministerio. Mi hijo está bien. No ha ido al hospital porque no tiene ningún síntoma de ninguna enfermedad y él llegó hace 10 días. Cuando estuvo en España no había ningún alerta. Por eso fue que no se aisló al ingresar al país. Si no, no hubiera llegado ni a Mendoza. Pasó por 3 aeropuertos antes de llegar a Mendoza», apuntó y agregó. «No quiero hacer responsable a nadie. Sólo quiero que la gente sepa que no se aisló por síntomas o sospechas».

8 Digital también tuvo acceso a las fuentes del hospital Scaravelli, y el lunes, apenas se conoció la noticia, consultamos directamente a Luis López, subdirector de ese nosocomio. El médico afirmó que no tenían ningún caso que haya ingresado con esas características al hospital, por lo que el caso nunca fue tratado en el lugar y no se ordenó su aislamiento porque el niño no había sido atendido por ningún profesional del hospital tunuyanino.

Pasando en limpio el tema, la situación de este chico que asiste al conocido Colegio del Niño Jesús de Tunuyán es un aislamiento preventivo dictaminado por la escuela, no se le ha detectado el virus Covid-19 , no presenta ningún síntoma ni es sospechoso de tenerlo y la disposición de los directivos del colegio sólo ha sido porque hace algunos días regresó de España en los primeros días de clases.

Aquí, el audio que la madre envió por whatsapp a un grupo de padres y madres del Niño Jesús.

