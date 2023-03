Habló el tarjetero que fue atropellado en Tunuyán

Un conductor se negó a pagar el estacionamiento .

Hace algunos días, trascendió el caso de un trabajador del estacionamiento medido en Tunuyán, que fue atropellado por un conductor que se negó a pagarle.

El hombre debió recibir atención médica en el Hospital Scaravelli debido a la gravedad de sus lesiones. La víctima fue identificada como Claudio González, y diálogo con el programa «A Media Mañana» por Canal 8, relató, «fue cerca de las 11:30h, estaba en la esquina de calle Chile, entre Echeverría e Yrigoyen. Me toca cobrar un vehículo, cuando me llama un compañero y me dice que un hombre sacó las tarjetas. Lo paro a mitad de cuadra, le pido que me pague. Me dijo que no me iba a pagar, y cuando arrancó me golpeó con el vehículo y me tiró al piso».

Claudio es tarjetero hace 5 años, cumple su tarea en horario de mañana y de tarde en el centro tunuyanino. Sobre su tarea diaria manifestó, «siempre hay algún intercambio verbal, maltrato. Hay un hombre que siempre me paga y me dice cosas, me trata mal. Pero no es solamente a mí, sino también a mis compañeros», agregó.

Sobre su estado de salud actual, «tengo muy mal la rodilla, tengo moretones, puedo caminar muy poco». Ahora debe estar varios días en reposo para recuperarse.

Sobre su trabajo, «nos da el pan diario, le pido a mis compañeros que se cuide. El estacionamiento lleva casi 9 años y hay gente que todavía no lo entiende», dijo en relación al cuestionamiento continuo de algunos vecinos.

Por el hecho hay una denuncia, Claudio confirmó que logró identificar al agresor y es investigado.