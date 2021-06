Silvia Domínguez, la abuela materna de Guadalupe Belén Lucero, la nena de 5 años desaparecida hace 13 días en San Luis, criticó este sábado a las autoridades locales y denunció que “no dejan entrar a equipos especializados de otros lugares que tienen recursos y experiencia”.

Además apuntó directamente contra el titular de la fuerza policial, comisario general Darío Neira y dijó: “no puede ser que el Jefe de Policía de San Luis se guíe por lo que le dice una vidente para los operativos”

En las últimas horas se ha viralizado un posteo en facebook de Santiago Díaz, director de RIK 9, una brigada canina con sede en Chile, quien también estuvo en contacto con los familiares de Guadalupe y comentó: “hemos ofrecido nuestros servicios hace una semana y ni siquiera nos han contestado”

Díaz cuenta que decidió hacer pública esta situación porque están aguardando por alguna contestación del gobierno de San Luis para asistir en la búsqueda con perros de rastros específicos, que están especialmente entrenados para estos casos.

La abuela de Guadalupe añadió que “la policía no tiene nada, los rastrillajes que están haciendo parece que son para fomentar el turismo y pido que para eso no usen a mi nieta. Todos los días cuando llega la noche no tenemos nada ,y la responsabilidad no es de la policía sino de los que están arriba”.