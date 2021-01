Marisa es la madre del pastor evangelista que se hizo viral en el debate por el aborto. Ambos contaron que tienen una propuesta para hacer una serie.

Días después del video que la hizo viral “La petisa” apareció públicamente y dio a conocer su postura sobre el aborto. Todo esto sucedió en el marco de la previa del debate que se vivía en el Congreso cuando los Senadores estaban por dar media sanción a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y su hijo la llamó para “reforzar” sus convicciones sobre el tema y ella dijo que «seguramente sí (hubiese abortado)».

Marisa, como se llama la mujer, apareció acompañada de su hijo, Adrián Aquino, pastor evangelista, quien el que relatando la comunicación telefónica que había tenido con su madre le preguntó si ella hubiera decidido interrumpir alguno de los 10 embarazos por los que ella transitó, si en ese momento el aborto hubiera sido legal.

“La Petisa”, ante las cámaras dijo: “Él quería llegar a (saber) qué hubiera pasado si hubiese sido legal el aborto. Yo le dije: ‘Andá a saber, seguramente sí (hubiese abortado), si era legal el aborto. Pero como estoy en contra de la iniciativa le dije: ‘Por ahí hubiese abortado, pero no estarían las personas que hoy están, por ejemplo, tres de ustedes, y ahí los nombré como para nombrar… no porque los hubiese abortado en ese tiempo”.

En la entrevista a un medio nacional, la semana pasada, en el marco del debate por la media sanción de la Ley de la legalización del Aborto, Aquino comentaba delante de las cámaras: “Somos diez hermanos. Escuchate ésta. Le digo: ‘vieja, ¿vos estás a favor de las dos vidas? ‘Obvio que sí’, me respondió. ‘Por qué no me avisaste que iba con ustedes’, me dijo. Va a cumplir sesenta años ella. Le pregunté: ‘Si se hubiese dado esta ley cuando te casaste con papá – escuchá lo que me dice ‘la petisa’, somos diez hermanos-, ¿nos hubieses tenido a todos nosotros?’. No me respondió, pensé que se le había cortado el teléfono. Me contestó a los segundos y me confesó ‘la verdad que no, yo hubiese abortado a algunos de tus hermanos. Por ejemplo, a Natalia la hubiese abortado, a Diego lo hubiese abortado, a Esteban lo hubiese abortado’”, fue la inesperada reacción que tuvo la mujer ante esa consulta.

Ante esto, el pastor evangélico agregó: “Entonces, ¿sabés qué? me puse a pensar y me di cuenta de que obviamente tenía que estar acá, porque si yo disfruto de mis hermanos como ustedes los tienen hoy en casa, ¿por qué vamos a apoyar una ley que dice que la familia se tiene que destruir?”.

Aquino y su madre aseguraron que Natalia, Diego y Esteban, tomaron estas declaraciones con “buena onda” porque “ellos entienden, conocen a su hermano, saben cómo se comunica con la gente”.

Luego de que las declaraciones se hicieran virales, Aquino comentó que fue hasta la casa de su mamá para saludarla (para Año Nuevo): “Me asomé por la puerta ella me gritó desde adentro: ‘Tomatela de acá, no te quiero ni ver, ¡mirá en el lío que me metiste!’”, contó entre risas.

Finalmente, Aquino dijo que hay gente interesada en hacer una serie sobre su familia, mientras que “La petisa” sostuvo que está “sumamente orgullosa” de los hijos tiene y reveló que ya es abuela de “32 nietos y seis bisnietos”.

“Le doy muchas gracias a Dios de no haberme deshecho de ninguno de ellos. Si hubiera sido por una ley o por haber tenido esa oportunidad, quizás no estarían, pero gracias que están, los amo con el alma”, cerró la mujer, que dejó bien en claro que no está a favor del aborto legal.