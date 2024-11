Así lo informaron las autoridades.

Si tenés pensado viajar al vecino país, además de tener en cuenta las condiciones climáticas, a partir de ahora habrá que saber fechas y horarios de nuevos cortes intermitentes que se darán en el camino para cruzar la frontera.

Desde la Coordinación de Frontera del paso Cristo Redentor (Argentina) y Los Libertadores (Chile) se informó que en los próximos días habrá interrupciones momentáneas del tránsito para todo tipo de vehículos por la reparación de los portones de ingreso al túnel del lado argentino.

La empresa Opeka tendrá a cargo la reparación de las entradas al túnel internacional. Las tareas consisten en la puesta a punto de los portones, incluido el recorrido de guías y mantenimientos de hojas extendidas, entre otros detalles arquitectónicos.

Se trata de doce jornadas intercaladas para evitar complicaciones a los usuarios del corredor internacional: del 20 de noviembre al 10 de diciembre 2024. En un comunicado, las autoridades fronterizas explicaron por qué se realizan en esta época los arreglos. “Las tareas deben realizarse al aire libre. Y, por las condiciones climáticas adversas que persisten durante el invierno, deben hacerse en el verano”.

Para llevar adelante el plan de recuperación integral del túnel internacional, el tránsito estará interrumpido durante 6 horas cada jornada.

Los arreglos comenzarán el miércoles 20 de noviembre y culminarán el martes 10 de diciembre. Las horas en las que no se podrá circular será desde las 2 AM hasta las 8 AM. Los días donde estará suspendido el tránsito por la noche son: 20, 21, 25, 26, 27 y 28 de noviembre. Y en diciembre, los días 2, 3, 4, 5, 9 y 10.

El tránsito internacional no se verá afectado los fines de semana, funcionará abierto las 24 horas, los días: 22, 23 y 24 de noviembre; 29, 30 y 1 de diciembre; y 6, 7, 8 de diciembre.

Para evitar que los vehículos avancen en los horarios de corte programado, la Coordinación de frontera precisó que se dispuso un cierre preventivo, a las 0, en Uspallata (Mendoza) y en Guardia Vieja (Los Andes) en las noches en las que se realicen trabajos de refacción del túnel.