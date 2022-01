El sujeto tenía denuncias por abuso sexual.

Un caso conmovió al Valle de Uco, una mujer salvó a un niño cuando un hombre mayor de edad intentaba robarlo, según manifestó la testigo. El impactante episodio tomó repercusión nacional debido a la gravedad del hecho.

En las últimas horas, vecinos comenzaron a manifestar malestar en las redes, debido a que el acusado, habría recuperado la libertad e incluso algunos testigos mencionaron que lo vieron con bolsos, estiman que escapando del Valle de Uco. Además, trascendió que tenía denuncias por abuso sexual. Sería alguien conocido en la zona, apodado como «El Petiso», detallaron.

El intento de secuestro

El pasado 5 de enero, una mujer de Vista Flores, observó cómo un hombre intentó secuestrar a un pequeño de 7 años, cuando se encontraba jugando en la plaza distrital.

Paula, quien fue testigo de lo ocurrido dialogó con Canal 8 y relató «cerca de las 12 del mediodía, yo veo pasar por la vereda de mi cas un adulto con un niño. Me llamó la atención y me quede mirando por la ventana de la cocina».

Además comentó, «el niño caminaba muy rápido detrás de él e intenta cruzar la calle a la fuerza. Salí de mi casa, los perdí de vista y a lo lejos los vuelvo a ver, algo me decía que no estaba bien».

En ese momento, para emprender la búsqueda, «cargué a mi hijo en la camioneta, los seguí y salí a buscarlo. Veo que el hombre empuja al niño a una finca y lo perdí de vista».

Continuando la búsqueda para dar con el pequeño, «me autorizaron a entrar a la finca, unos 150 metros y no los veía. Pedí ayuda para orientarme en la finca. Alcance a ver a una cabecita y empecé a los gritos, y se dio cuenta que estaba llamando. El niño se vino corriendo, y el hombre detrás».

«Me di cuenta que no estaba bien y le pedí que se acerque, espere que el hombre salga al a ruta y di la vuelta en la camioneta».

Insistiendo, «le pregunto de dónde saco al niño, y me dice que el nene le pide ayuda para ayudar a su perrito». Además, «me dice cosas y me di cuenta que no era normal. Le empecé a decir un monto de cosas»

«El niño lloraba mucho, y me adelanto a buscar a la mamá. Le pregunto si tenía un niño y me dice que el niño había salido a jugar a la plaza, le dije que un hombre se lo había llevado al medio de la nada».