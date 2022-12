Sorprendió al público con el festejo del triunfo del partido de Argentina, el ex One Direction dio un muy buen show, seguido por el entusiasmo intenso de su público. Fueron dos espectáculos durante el sábado y domingo cargados de emociones.

Con el campo repleto, Harry salió antes del comienzo del recital, con remera blanca, para ovacionar al público que se encontraba en pleno festejo por el 2 a 1, el triunfo de la Selección Argentina frente a Polonia.

En un día donde la emoción estuvo a flor de piel, con el país pendiente de la Selección Argentina, en el mundial de Qatar primero y con el desahogo por el triunfo después, Harry Styles desembarcó por segunda vez en Buenos Aires.

En el estadio de River Plate y de la mano de su Love On Tour, el solista pop más influyente de la actualidad se dispuso no solo a mostrar su arte, sino a empezar a bajar el telón de un gran año para la música en vivo, como las diez fechas de Coldplay, el Lollapalooza, Quilmes Rock y el Primavera Sound.

“Buenas noches, Buenos Aires. Mi nombre es Harry y es un placer estar aquí está noche. Estuve hace cuatro años (en el DirecTV Arena, en 2018) y ese es mi show favorito de todos” comenzó el cantante.

“Hagamos ruido por el seleccionado argentino”, disparó en la primera parte de su discurso, que seguiría en ese sentido otra vez: agradecer al “mejor público del mundo”, y pedir una fuerte ovación para Messi.

En una ocasión del concierto y como un guiño a Buenos Aires, sonó Piazzolla al piano. Luego siguió con el repertorio, “Late Night Talking”, y “Watermelon Sugar” una de las mejores combinaciones de la noche. “Sign of the Times”, “As It Was” y “Kiwi” son las últimas canciones, y agradeció una vez más al público.