En el marco del programa del gobierno provincial «Verano 2020», el Registro Civil Móvil se encuentra en el paraje turístico tunuyanino para brindar el servicio de renovación de DNI a lugareños y visitantes.

Este servicio que lleva el gobierno a distintos puntos turísticos de la provincia, permite a las personas realizar en forma inmediata las acciones para el Documento Nacional de Identidad, el cual, una vez tramitado está listo para ser entregado en sólo 15 días o 20 días, según apuntó a las cámaras de Canal 8 el coordinador de este móvil, Marcelo Oviedo.

Asimismo, dada la concurrencia de gente, desde la coordinación de este programa se decidió incluir un día más para los trámites en el Manzano Histórico, ya que en una primera instancia sólo estaría en este paraje entre los días lunes 3 y martes 4, por lo que hasta este miércoles 5 de febrero brindará servicios en este lugar turístico. Los horarios son de 9 a 14 horas. Los mayores de 14 años que deseen tramitar DNI o hacer otros trámites como actualizaciones y cambio de domicilio, no deben llevar ningún papel para realizarlo, mientras que los menores de 14 deben ir acompañados por sus padres. Si estos son nacidos en la provincia de Mendoza no necesitan partida de nacimiento. En tanto, los que no son nacidos dentro del territorio provincial es requisito primordial que concurran con esta partida natal.