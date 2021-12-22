Difundieron la lista de eventos aprobados.
Desde el gobierno de Mendoza, se autorizó a quienes presentaron en debido tiempo y forma las habilitaciones para realizar eventos durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Finalmente este miércoles difundieron la lista.
Estas son las fiestas habilitadas en el Valle de Uco y el resto de la provincia:
-SALÓN OASIS REAL S/N°, EL PERAL, TUPUNGATO
-LA FINQUITA LOS INDIOS S/N°, EUGENIO BUSTOS, SAN CARLOS
-CHILL OUT (CLUB DE POLO) RUTA 92 Y REINA, COLONIA LAS ROSAS, TUNUYAN.
-LA BODEGA TREJEA II S/N, LA CONSULTA
-LA FORTALEZA BELGRANO NORTE S/N°, TUPUNGATO
-MERCEDINO BAR SAN MARTÍN S/N°, COLONIA LAS ROSAS, TUNUYÁN
-CRAMER FIESTA (JUVENTUD UNIDA) 9 DE JULIO E INDEPENDENCIA, LA PAZ
-CHIROLAS CALLEJON VILLANUEVA 1023, LUJAN DE CUYO
-PA KALLAO MONTEAGUDO 2504, MAIPU
-ABSOLUT (QUINTA LAS ROSAS) ESCORIHUELA S/N°, RODEO DE LA CRUZ, GUAYMALLÉN
– RÍOS BOEDO Y LATERAL ACCESO SUR, CARRODILLA, LUJÁN DE CUYO
-SALÓN 5 HERMANOS EL TROPEZÓN S/N°, RUTA 143, SAN RAFAEL
-EL CASCO ALSINA 2645, GODOY CRUZ
-NATURAL FEST LOS ANDES S/N°, REAL DEL PADRE, SAN RAFAEL
-AMBAR JUAN AGUSTÍN MAZA 4948, MALARGÜE
-NAVIDAD PARK SOBERANÍA NACIONAL S/N°, PALMIRA, SAN MARTÍN
-CLUB LA DORMIDA REMO FALCIANI S/N°, LA DORMIDA, SANTA ROSA
-FIESTA NÓMADE (CENTENARIO EVENTOS) CENTENARIO Y CALLE 15, BOWEN, GRAL. ALVEAR