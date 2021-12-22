Difundieron la lista de eventos aprobados.

Desde el gobierno de Mendoza, se autorizó a quienes presentaron en debido tiempo y forma las habilitaciones para realizar eventos durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Finalmente este miércoles difundieron la lista.              

Estas son las fiestas habilitadas en el Valle de Uco y el resto de la provincia:

-SALÓN OASIS   REAL S/N°, EL PERAL, TUPUNGATO

-LA FINQUITA    LOS INDIOS S/N°, EUGENIO BUSTOS, SAN CARLOS

-CHILL OUT (CLUB DE POLO)      RUTA 92 Y REINA, COLONIA LAS ROSAS, TUNUYAN.

-LA BODEGA      TREJEA II S/N, LA CONSULTA

-LA FORTALEZA BELGRANO NORTE S/N°, TUPUNGATO

-MERCEDINO BAR          SAN MARTÍN S/N°, COLONIA LAS ROSAS, TUNUYÁN

-CRAMER FIESTA (JUVENTUD UNIDA)    9 DE JULIO E INDEPENDENCIA, LA PAZ

-CHIROLAS         CALLEJON VILLANUEVA 1023, LUJAN DE CUYO

-PA KALLAO       MONTEAGUDO 2504, MAIPU

-ABSOLUT (QUINTA LAS ROSAS)              ESCORIHUELA S/N°, RODEO DE LA CRUZ, GUAYMALLÉN

– RÍOS   BOEDO Y LATERAL ACCESO SUR, CARRODILLA, LUJÁN DE CUYO

-SALÓN 5 HERMANOS   EL TROPEZÓN S/N°, RUTA 143, SAN RAFAEL

-EL CASCO          ALSINA 2645, GODOY CRUZ

-NATURAL FEST LOS ANDES S/N°, REAL DEL PADRE, SAN RAFAEL

-AMBAR             JUAN AGUSTÍN MAZA 4948, MALARGÜE

-NAVIDAD PARK             SOBERANÍA NACIONAL S/N°, PALMIRA, SAN MARTÍN

-CLUB LA DORMIDA       REMO FALCIANI S/N°, LA DORMIDA, SANTA ROSA

-FIESTA NÓMADE (CENTENARIO EVENTOS)        CENTENARIO Y CALLE 15, BOWEN, GRAL. ALVEAR

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