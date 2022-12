La Provincia lanzó una línea de créditos de hasta medio millón de pesos para productores que sufrieron daños superiores al 50%. Está destinada a productores que hayan sufrido daños superiores al 50% en sus cultivos, y se realiza a través de Mendoza Fiduciaria, y el Instituto de Desarrollo Rural (IDR) encargado de recibir la documentación.

Todavía no llega la ayuda de Nación, anunciada por el ministro de Economía Sergio Massa, por ello el gobierno provincial y la oposición reclamaron por la medida.

El radicalismo mendocino definió el anuncio de Massa como “un show mediático” y afirmaron que fue una “imprudencia” generar expectativas.

A más de un mes de la visita del funcionario, quien comunicó desde el INTA una serie de beneficios para los afectados por las pérdidas de cultivos de miles de hectáreas en distintas partes del país, criticaron la falta de concreción de dichos anuncios.

“Nos parece de un nivel de imprudencia generar la expectativa que generaron. No hay novedades sobre la quita de retenciones, el tipo de cambio diferenciado ya dijeron que no lo van a aplicar. Los préstamos que anunciaron no serán a tasa cero”, resaltó Sergio Moralejo, subsecretario de Agricultura y Ganadería, nexo entre el Estado y los productores afectados.