La directora de Epidemiología de la provincia, Andrea Falaschi, indicó que no se ha notificado ningún caso hasta la fecha, pero los equipos de salud están en alerta.

Ante el alerta epidemiológico que se produjo en otros países y que también emitió Argentina el 27 de abril por hepatitis agudas graves de origen desconocido, Mendoza activó a sus equipos de salud.

Esta semana, el Ministerio de la Nación confirmó el primer caso registrado en el país de esta enfermedad y, este viernes, adelantó que hay ocho pacientes en estudio. En tanto, la directora de Epidemiología de Mendoza, Andrea Falaschi, indicó que en la provincia no se ha notificado ninguna ocurrencia de este tipo hasta la fecha.

Bajo este escenario, los efectores de salud y los médicos deben estar atentos al ingreso de pacientes de 1 mes a 16 años con sintomatología compatible con la hepatitis.

Es por eso que, según lo informado por Nación, se le recomendó a los encargados de atender a la población pediátrica “sospechar hepatitis aguda de origen desconocido en aquellos casos con clínica compatible de hepatitis con pruebas negativas para hepatitis virales (A, B, C, D y E)” y se les aconsejó incluir en el estudio de estos enfermos “la detección de adenovirus”.

Falaschi hizo hincapié en que “no hay un brote en el país”, aunque “hay que tener precaución y estar atento”.

“Se trata de cuadros de hepatitis que no son los comunes causados por los virus A, B, C, D y E. En estos aproximadamente 170 pacientes a nivel mundial, hubo 74 que se le detectó un adenovirus- que son varios serotipos- y a 18 de estos, se los habría podido calificar del tipo F41. Sumado que algunos chicos habían tenido SARS-CoV-2, pero en realidad no se sabe qué virus producen esas hepatitis que se hacen graves”, detalló la especialista y afirmó que para la A y B hay vacunas, pero para el resto no.

Debido a esto, la epidemióloga recomendó consultar al médico ante la presencia de fiebre, fatiga, pérdida del apetito, náuseas, vómitos, dolor abdominal, orina oscura, heces blancas, dolor articular e ictericia (color amarillo en la piel, las membranas mucosas o los ojos).

Algunas de las medidas de prevención son las utilizadas para el coronovirus, que incluye, fundamentalmente, el lavado de manos. “Es la forma más importante para disminuir las infecciones”, dijo Falaschi, a la vez que recomendó también completar los esquemas de vacunación.

Recomendaciones

Para los equipos de salud

•sospechar hepatitis aguda de origen desconocido en población pediátrica en aquellos casos con clínica compatible de hepatitis con pruebas negativas para hepatitis virales (A, B, C, D y E)

•incluir en el estudio de estos pacientes, la detección de adenovirus.

•Para la poblaciónrealizar la higiene de manos regularevitar el contacto con personas enfermas

•cubrirse al toser o estornudar

•evitar tocarse ojos, nariz y boca

•mantenerse alerta ante síntomas de hepatitis (fiebre, fatiga, pérdida del apetito, náuseas, vómitos, dolor abdominal, orina oscura, heces blancas, dolor articular e ictericia) en menores de 16 años

•controlar y completar los esquemas de vacunación para la edad.