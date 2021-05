Dijo otro de los acusados por el crimen de la tunuyanina Norma Carleti.

Avanza el juicio por jurado en el caso del asesinato de Norma Carleti. Este martes, Leonardo Hisa pidió declarar y dar su versión sobre lo ocurrido luego de que Juan Carlos Guerrero hiciera lo mismo esta mañana.

“No tuve nada que ver. Fue un hecho muy triste. Nunca se me cruzó por la cabeza hacer algo así. Esa noche fue muy espantosa. Estaba en mi casa y recibí una llamada avisándome que Norma había sufrido un robo y que no estaba bien”, dijo entre sus primeras frases refiriéndose al asesinato de su ex esposa la madrugada del pasado 5 de marzo del 2018. “Con mi hijo llevamos tres años, hemos podido hacer el duelo, el de su madre y yo de mi compañera. Hay una herida abierta”.

La noche del hecho, “el fiscal salió de la casa y dijo que no era un robo y que era un crimen pasional. Un amigo se acerca y me dice que me estaban sindicando a mí como el autor”. Desde el inicio aseguró que su gran preocupación siempre fue su hijo Lucio Hisa.

“Empezaron a inventar hipóstesis”, manifestó en lo que fue la continuidad de la investigación. “Hay veces que la justicia no actúa de una manera honesta, en este caso no fueron honestos. Muchos fiscales se retiraron, porque no estaban de acuerdo con la orientación de la investigación”.

“Acá nunca se investigó el robo. Son 7 mil hojas y no hay ninguna que hable del robo.

“No quiero sufrir más, estoy muy cansado. Es muy difícil con un hijo que perdió a su madre y tiene un padre preso”.

Seguí en vivo la declaración: https://www.youtube.com/watch?v=ZSQVfTFzzLQ