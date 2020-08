El joven tiene 13 años.

El pasado miércoles, un gran suceso tuvo lugar en el departamento de Tupungato. Hasta el registro Civil llegó un joven de 13 años acompañado de su familia, donde pudo tramitar el cambio de identidad de género.

César Cuello, tío del joven, dialogó con Canal 8 y al respecto comentó: “Hace unos días atrás venía pensando en cómo apoyar más a mi sobrino en la decisión de él, que estamos felices y orgullosos porque tiene bien claro que es lo que quiere y además tiene el apoyo de toda la familia” dijo en un primer momento.

De esta manera, en busca de brindar apoyo y emitir un mensaje de concientización, “Me dijeron que me maquille la mitad del rostro como mujer y la otra la deje como hombre y escribimos algo así lo viralizamos por las redes. Empezamos con esta campaña y ha tenido buena repercusión y bueno también a mucha gente no le ha gustado mucho, pero no pretendemos cambiar el pensamiento si no a respetar las decisiones de los demás”, compartió César.

En relación al cambio de género, comentó que “Está muy mal visto y para mí no está mal porque es su vida, es su identidad y no le hace mal a nadie, no le pide nada a nadie. Nosotros lo respetamos y lo tratamos como es ahora, hombre”.

En cuanto a la repercusión del caso, “Hemos recibido mucho apoyo de gente que no conocemos y de gente que conocemos que eran muy cerrados, y hay gente que lo toma mal y hace comentarios fuera de lugar, y sinceramente esto lo hacemos para concientizar. Todo esto nos pone muy felices y mi sobrino sigue muy de cerca la campaña y está muy contento porque ya tiene la partida de nacimiento y ya comienza con los trámites del DNI. Está más suelto para hablar con nosotros y eso nos pone felices”, finalizó diciendo.