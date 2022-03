Se trata de Candela Anchi y Morena Cuello.

Dos jóvenes deportistas de Tunuyán, se destacan en el deporte y fueron preseleccionadas para integrar la selección nacional de hockey social. Las jóvenes con gran desempeño, llevan al departamento a lo más alto.

Tamara Sepúlveda, entrenadora de la selección jockey Tunuyán dijo «es un paso muy importante que damos en el deporte, es una oportunidad que a nosotros nos enorgullece, porque es el trabajo que plasmamos en las chicas. Y para ellas es muy bueno poder salir del departamento a participar de esta preselección».

Por su parte, Candela Anchi, una de las jugadoras preseleccionadas agregó, «no me lo esperaba, no sabía que venía esto y estoy muy contenta. Juego a jockey desde que soy muy chiquita. Me encanta jugar acá, pero siempre soñé con progresar».

Tunuyán, ha logrado varios logros en esta disciplina.