Una joven embarazada de 21 años murió la madrugada de este martes luego de ser baleada en la cabeza en el domicilio que compartía con su pareja en Las Heras. Ante la gravedad de la situación, médicos decidieron trasladarla hasta el Hospital Lagomaggiore para realizarle una cesárea de emergencia e intentar salvar a la criatura que llevaba en su vientre, de 36 semanas de gestación, pero no lo consiguieron y se confirmó el deceso.

La joven se encontraba con su pareja, su suegra y un amigo cuando, minutos antes de las 23, pasaron dos hombres en moto y comenzaron a disparar contra el domicilio ubicado de calle Aristóbulo del Valle 1676 de El Algarrobal, en Las Heras. Luego escaparon.

La causa quedó en manos de la fiscal de Homicidios Claudia Ríos y uno de los agresores estaría identificado.

La suegra de la víctima, Beatriz Zamora, dialogó con medios provinciales y aseguró que no tenían problemas con nadie y que no sabía los motivos de la ataque. “Alejo estaba por nacer. Nos destruyeron. La mataron fríamente, no podemos entender el motivo. No teníamos problemas con ese chico, sabemos quién es. Sabemos que vive en el barrio, que anda con armas, no es la primera vez que anda haciendo estas cosas”, agregó.