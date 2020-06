Según Monica Zani, Enfermera a cargo del Servicio de Maternidad hasta el 09 de Junio nacieron 366 bebés. No se reciben visitas.

Durante la pandemia el Servicio de Maternidad del Hospital Scaravelli continúa funcionando con todos los protocolos de seguridad para resguardar tanto a la mamá, a los recién nacidos y al equipo de profesionales.

Cabe destacar que este servicio es el único del Valle de Uco, por lo tanto recibe pacientes de Tunuyán, Tupungato, San Carlos y de otros Departamentos inclusive.

Monica Zani, Licenciada en Enfermería a cargo del Servicio de Maternidad en dialogo con el Móvil de Canal 8 comentó: “Hemos trabajado todo el tiempo, para nosotros la pandemia no se ha notado, desde el inicio hasta el pasado 09 de Junio hubieron 366 nacimientos».

Todas las madres que ingresan, reciben un barbijo y se las atiende como si fueran sospechosas pero con una amplia contención.

Zani explicó: “Lo que nos obligó a realizar esta pandemia fue reducir las visitas, no tenemos visitas de familiares por el momento, la mamá tiene un acompañante femenino y los padres ingresan unos minutos a conocer al bebé y deben salir”.

Respecto a la aceptación de esta nueva modalidad dijó: “Al principio fue un poco chocante para la población, pero ahora ya todos lo han comprendido. Cuando ingresa tanto la embarazada, como la acompañante, se las controla, se les explica porque no pueden salir o andar por los pasillos del hospital, ya que es para cuidarlos”

En referencia al Covid-19 señaló: “Hemos preparado dentro del área de quirófano, una sala para partos en caso que tuviéramos una embarazada sospechosa o positiva que llegará en expulsivo, hay un área especial dentro del quirófano que está preparada para recibir a esas pacientes. Cualquier paciente embaraza que llegará sospechosa al servicio se la recibe, se realiza el parto y se la trasladaría al Hospital Lagomaggiore”.

Por el momento, se continuará trabajando de este modo. Cabe recordar que se han comenzado a realizar cirugías programadas ginecológicas y controles de embarazos de riesgo miércoles y viernes a las 09 horas en el poder judicial. Mientras que de lunes a viernes a las 12 horas se realizan los controles de embarazo sin riesgo.

Sobre los cuidados que deben realizar en casa la Licenciada remarcó: “Cuando las madres se van de alta, se las educa junto con internación, recomendándole que continúen con el uso de tapaboca, que no deben recibir visitas, no tienen que ir a conocer los bebés a las casas, por más que ahora se nos haya dado un poco de libertad respecto a las salidas, recomendamos que los bebes no se visiten.

Para finalizar Zani dijó: “Envío un agradecimiento especial al equipo de enfermeras que me acompañan, son 14 profesionales, el servicio funciona las 24 horas y ellas son el motor, trabajan a voluntad con el corazón y le ponen todo el compromiso”.