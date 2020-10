Así lo aseguró el Director del Hospital del departamento de Tupungato.

Eduardo Hidalgo, a cargo del nosocomio de Tupungato se refirió a la situación actual de un hospital que busca “cubrir todas las aristas de la necesidad”, según lo señaló el profesional en declaraciones a este medio. En cuanto a la situación de atención en general, expresó, “estamos tratando de optimizar cada uno de los eslabones de la atención”.

Hace algunos días, familiares de un joven expusieron a través de las redes sociales un pedido de justicia, tras la muerte de Saúl Hermosí, quien fue asistido en el Hopital Las Heras por un cuadro respiratorio, donde recibió la atención primaria, permaneció internado varios días, finalmente fue trasladado al Hospital Saporitti de Rivadavia, donde quedó alojado en una unidad de terapia intensiva, pero luego de 6 días de internación perdió la vida.

En relación a ese caso concreto, Hidalgo manifestó, “hablé con la familia de Saul Hermosí, he puesto toda la documentación y el accionar del hospital a disposición para que se ponga en manifiesto cada uno de los pasos que se dieron”, aseguró.

Durante su paso por el Hospital Las Heras, siguiendo el protocolo, Saúl quedó internado solo al cuido del personal de enfermeros y médicos, y mantenía permanente comunicación telefónica con su familia, “las condiciones en pandemia son complejas porque hay normativas de que los pacientes no pueden estar acompañados. Todo el personal hace todo lo que hay que hacer para que salga bien. En esta pandemia hemos tenido eventos satisfactorios donde hay personas que han salido bien y otras donde no. Los protocolos dicen que no puede entrar gente ni familiares a las salas”, detalló.

Por otro lado, “nosotros hemos pedido un informe, hablé con mi abogado. Los familiares tienen la historia clínica, el listado de las personas que lo atendieron. Estamos haciendo una investigación interna para saber si ha habido algún tipo de situación en la cual se podría haber evitado, llegar a la causa y si hay que sancionar a alguien están todos los elementos para poder hacerlo, pero esto no es fácil y lleva tiempo”, enfatizó el profesional de la salud.