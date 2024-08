Desde este próximo jueves, los jubilados y pensionados de ANSES cobrarán sus haberes con el incremento del 4,6%, un total de $225.497,54.

A esa cifra, los de la mínima le deberán sumar el bono de 70 mil pesos, por lo que un jubilado o pensionado en agosto 2024 percibirá un total de $295.497,54. Quienes cobren más de la mínima, cobrarán un proporcional hasta llegar a esa cifra.

ANSES además reglamentó el incremento del valor mensual de la Prestación Básica Universal (PBU) y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), según la variación de movilidad establecida por el artículo 32 de la Ley Nº 24.241.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) será de $81.010.

La AUH por Hijo con Discapacidad se va a $263.791.

La Asignación Familiar por Hijo a $40.505 pesos para el primer rango de ingresos (hasta $627.230, por grupo familiar).

En la resolución de ANSES se precisa que “la percepción de un ingreso superior a $1.660.759 por parte de una de las personas integrantes del grupo familiar, excluye a dicho grupo del cobro de las asignaciones familiares, aun cuando la suma de sus ingresos no supere el límite máximo de ingresos establecido”.

Pensiones No Contributivas

Documentos terminados en 0 y 1: jueves 8 de agosto de 2024.

Documentos terminados en 2 y 3: viernes 9 de agosto de 2024.

Documentos terminados en 4 y 5: lunes 12 de agosto de 2024.

Documentos terminados en 6 y 7: martes 13 de agosto de 2024.

Documentos terminados en 8 y 9: miércoles 14 de agosto de 2024.

Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo

Documentos terminados en 0: jueves 8 de agosto de 2024.

Documentos terminados en 1: viernes 9 de agosto de 2024.

Documentos terminados en 2: lunes 12 de agosto de 2024.

Documentos terminados en 3: martes 13 de agosto de 2024.

Documentos terminados en 4: miércoles 14 de agosto de 2024.

Documentos terminados en 5: jueves 15 de agosto de 2024.

Documentos terminados en 6: viernes 16 de agosto de 2024.

Documentos terminados en 7: lunes 19 de agosto de 2024.

Documentos terminados en 8: martes 20 de agosto de 2024.

Documentos terminados en 9: miércoles 21 de agosto de 2024.

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

Documentos terminados en 0 y 1: jueves 22 de agosto de 2024.

Documentos terminados en 2 y 3: viernes 23 de agosto de 2024.

Documentos terminados en 4 y 5: lunes 26 de agosto de 2024.

Documentos terminados en 6 y 7: martes 27 de agosto de 2024.

Documentos terminados en 8 y 9: miércoles 28 de agosto de 2024.