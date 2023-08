Hoy juega Lionel Messi en el Inter Miami: a qué hora y por dónde se puede ver

Lionel Messi tendrá este domingo su primer partido de visitante en Estados Unidos, cuando se presente con Inter Miami en campo del FC en Dallas por los octavos de final de la Leagues Cup, competición que reúne equipos de la Major League Soccer (MLS) y la Liga mexicana (MX).

El partido se jugará desde las 22.30 (hora argentina), en el estadio Toyota de Texas, y se podrá ver por la aplicación de Apple TV.

Messi causó una verdadera revolución desde su llegada al Inter Miami, con cinco goles en tres partidos. Buscará llevar a su equipo, conducido por el también rosarino Gerardo Martino, a la siguiente fase.

Dallas cuenta con los argentinos Alan Velasco (ex Independiente) y Facundo Quignón (ex San Lorenzo), y en el banco está el español Nicolás Estévez como entrenador.

Desde cualquier parte del mundo, el partido del Inter Miami podrá verse a través de la MLS Season Pass, en Apple TV.

Las suscripciones tienen un valor de U$S 7,99 mensuales o de U$S 24,99 por lo que resta de la temporada; incluye todos los partidos de la fase regular y los playoffs. Si ya sos usuario de Apple TV tenés 7 días gratis y después se abona U$S 6,99 por mes.

Además, se puede seguir la transmisión a través de la página del canal deportivo TYC SPORTS. Los fanáticos pueden seguir el minuto a minuto del encuentro en el sitio web www.tycsports.com.

Preocupación por el calor extremo en Dallas vs. Inter Miami

La época del año en Estados Unidos pone el acento en un factor climático poco usual para los habitantes de otras latitudes. Ya los 16avos. de final ante Orlando City arrancaron con atraso por una tormenta y ahora, para el duelo de octavos, preocupa el pronóstico de una sensación térmica superior a los 40 grados centígrados.

Según el servicio meteorológico, en la ciudad de Frisco del estado de Texas para el horario del juego entre Inter Miami y los Toros habrá entre 35 y 36 grados.