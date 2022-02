Lo informó personal de guardaparque.

Luego de que el acceso a la Laguna del Diamante permaneciera cerrado debido a las condiciones del camino por acumulación de nieve, este miércoles volverán a habilitarlo para quienes deseen visitar la reserva.

El anuncio fue realizado por personal de guardaparques, encargados del cuidado de la zona protegida.

¿Cómo adquirir la entrada?

Para ingresar a la Reserva Natural Laguna del Diamante, se debe reservar un turno y abonar el ingreso de forma anticipada. Este trámite se realiza exclusivamente de forma on-line en el sitio de internet de la Secretaría de Ambiente.

Por las condiciones de público conocimiento relacionadas con la pandemia de COVID-19, no se realizará la venta de entradas en el ingreso del Área Protegida. Quien no haya gestionado anticipadamente su entrada no podrá ingresar. Se toma esta medida a fin de respetar los cupos calculados por turno para evitar aglomeraciones y para cuidar la salud de los visitantes.

¿Dónde saco turno y pago la entrada?

Ingresar al siguiente enlace

Hacer clic en “Reserva Laguna del Diamante” y en “Ver actividades”.

Ingresar cantidad de personas que reservarán turno.

Seleccionar la actividad que quiere/n realizar haciendo clic sobre la misma.

Hacer clic en “Ver disponibilidad”.

Seleccionar el mes, día y horario.

Hacer clic en “Reservar”.

Ingresar datos de los visitantes. Aclaraciones: en documento no colocar caracteres; teléfono y el teléfono de emergencia deben ser diferentes y colocando el código de área y luego el número de teléfono.

Realizar clic en “Calcular Total”. Le indicará el monto a pagar. Dicho monto lo calcula a partir de las categorías de entradas elegidas (Ver tarifario a continuación)

Hacer clic en “Confirmar”.

Le mostrará una pantalla confirmando su reserva y haciendo clic en “Cupón de Pago” podrá descargarlo.

Para pagar podrá hacerlo presencialmente en una sucursal de Pago Fácil o a través de la Aplicación de Mercado Pago. Este paso es obligatorio. Si no se abonan las entradas, no se podrá ingresar.

Al correo electrónico del titular de la reservación le llegarán las indicaciones que debe cumplimentar antes de presentarse el día del turno.

¿Cómo pagar por Mercado Pago?

Tener la aplicación instalada en el celular.

Abrir la aplicación y registrarse con los datos personales.

Asociar una tarjeta de débito o crédito.

Ingresar a “Pagar Servicios”.

Seleccionar “Escanear”.

Leer el código de barra que generó su reserva.

Elegir la forma de pago y confirmar el pago.

Descargar en su dispositivo móvil o, en última instancia, descargar e imprimir la constancia de pago ya que deberá mostrarla al guardaparque cuando ingrese al área protegida.