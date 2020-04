El representante de jugadores brindó una exclusiva para el 8 Digital y habló de su trabajo en estos tiempos donde no hay actividad.

El representante de jugadores en muchos casos y, tal como sucede con Hugo Bullatti, se transforma en un padre, ya que además de ubicar al jugador en algún club, está siempre pendiente de como está el fútbolista en lo sentimentalmente, como vive, su rutina diaria etc.

«En este tiempo la verdad yo como representante estoy muy encima de mis jugadores para incentivarlos, que no se decaigan y que se sigan entrenando de la mejor manera para no perder ritmo». aseguró el representante.

Hugo Bullatti, del distrito de Vista Flores, es ex jugador profesional y desde hace unos años trabaja como represente de jugadores. En la actualidad tiene jugadores en el fútbol de Chile, México, España e Italia.

«Lo más complicado ahora es que yo no puedo viajar y estar con mis representados como lo hacia siempre, entonces tengo que usar mucho el teléfono y por llamadas intento hacer lo que mejor pueda para hacer que el jugador no se aburra y no baje los brazos».

«El jugador tienen que tener muy en claro que esto va a pasar y cuando eso pase ellos deberán volver a entrenar y a jugar y si ellos se dejan estar y no entrenan en su casa van a perder ritmo y eso va a costar mucho recuperar».

«Con todos los jugadores que tengo soy igual, llamó a los de Chile y luego hago lo mismo con los que tengo en Europa o México», finalizó el represente Hugo Bullatti.

Uno de los jugadores que representa es Ignacio Acordino, que está en estos momentos jugando en Italia, más puntualmente KL Pertusa de la cuarta división.

El propio arquero dijo al 8 Digital, «Acá en Italia la situación es muy complicada, estoy encerrado en casa y lo que hago es entrenar en el patio de mi casa».

«Mi mujer tiene conocimiento de nutrición y ella me ayuda mucho, pero es muy complicado poder no resistirse a comer algo de más, que antes no lo hacíamos porque estábamos siempre entrenando en el campo de juego».

«Esperemos que todo pase pronto, que no mueran más personas en el mundo por este virus y podamos volver a jugar y hacer lo que más nos gusta a nosotros», finalizó el arquero mendocino ex Godoy Cruz, Academia Chacras, Talleres, Barnechea, entre otros.