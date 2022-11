“Lanzan una medida que abarca días o semanas frente a situaciones productivas que expulsan a productores y que producen como consecuencia el abandono de fincas. Que me expliquen cómo corrigen con medidas aisladas que duran días con una postergación de años de los productores de todo tipo no solamente vitivinícolas, las pymes y demás. Dar plata no es la solución porque los productores no tienen cómo devolverla”, dijo el titular de Coninagro, Carlos Iannizzotto.

«El productor “no” quiere asistencialismo sino más bien reglas claras, menos impuestos y poder trabajar. En la visita de (Sergio) Massa de hoy lo que menos se habló fue de trabajo, empleo, producción. Son parches muy chiquitos frente a una realidad muy agobiante. La mayoría de las medidas lo que menos abarcan es a los pequeños y medianos productores”, resaltó.

Posteriormente, el referente de la producción mendocina dijo: “Lo que hay que entender y que las políticas no han interpretado, los políticos tampoco, como así tampoco el Gobierno nacional y provincial que el productor está sometido a la naturaleza gracias a Dios, a ciclos agrícolas, en la ganadería a 3 años, en la vitivinicultura a algo similar y como mínimo a 1 año. Acá hay que hablar de años para que la producción y el empleo sea una realidad en la Argentina, no de días”.

Remarcó que «se necesitan políticas de Estado a favor de productores y consumidores, no medidas demagógicas que duran días”.