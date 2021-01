Este viernes anunciaron las medidas y publicaron el decreto.

Desde Casa Rosada anunciaron este viernes al mediodía que serán los gobernadores los encargados de restringir la circulación de las personas teniendo en cuenta dos parámetros que funcionarán como un “semáforo” de alertas.

Tras los anuncios, las autoridades de la provincia reiteraron su intención de no modificar el esquema vigente y aseguraron: “Mendoza no entra en esta restricción”.

Víctor Ibañez, el ministro de gobierno sostuvo este viernes que el anuncio del Ejecutivo provincial se dio en consonancia con la propuesta que realizó el gobernador Rodolfo Suarez.

Así, señaló que el mendocino fue el único mandatario que realizó un “planteo concreto” vinculado a los diversos escenarios que se presentan en las provincias argentinas.

“Estas diversas realidades implicaban la necesidad de una norma que deje librado a los gobernadores para que tomen las decisiones en el marco de su realidad”, indicó Ibañez a un medio provincial.

“Mendoza no entra en esta restricción”, aseveró. Por otro lado, reconoció que esta decisión no implica que, en caso de registrarse un incremento en los contagios, no se tomarán otras medidas, conforme con el esquema de apertura y cierre de actividades que viene implementando el Gobierno provincial de acuerdo al avance de los indicadores epidemiológicos.

El decreto completo:

ARTÍCULO 1°.- CONDICIÓN EPIDEMIOLÓGICA Y EVALUACIÓN DE RIESGO.

En el marco de lo establecido en el primer párrafo del artículo 4° del Decreto N° 1033/20, se define que existe alto riesgo sanitario y condiciones epidemiológicas que ameritan por parte de los Gobernadores y las Gobernadoras de Provincias y del Jefe de Gobierno de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, adoptar medidas de limitación de la circulación, cuando se cumplan los siguientes parámetros sanitarios:

La razón de casos, definida como el cociente entre el número de casos confirmados acumulados en los últimos CATORCE (14) días y el número de casos confirmados acumulados en los CATORCE (14) días previos, sea superior a UNO COMA VEINTE (1,20).

Y la incidencia definida como el número de casos confirmados acumulados de los últimos CATORCE(14) días por CIEN MIL (100.000) habitantes, sea superior a CIENTO CINCUENTA (150).

ARTÍCULO 2°.- NOCTURNIDAD. SITUACIONES QUE FAVORECEN LA CIRCULACIÓN DEL VIRUS.

Observando la dinámica de la transmisión de los nuevos contagios del virus SARS-CoV2, las autoridades provinciales y de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, con el objetivo de evitar situaciones que puedan favorecer su propagación, deberán priorizar la limitación de la circulación en el horario nocturno, dado que, a partir de la experiencia nacional e internacional, se ha podido establecer que las actividades que conllevan alto riesgo de transmisión son las que implican contacto estrecho prolongado en espacios cerrados con escasa ventilación o abiertos que involucran la concentración de personas, dificultan el uso de tapabocas/ nariz y el mantenimiento de la distancia física.

ARTÍCULO 3°.- ARTICULACIÓN.

Con el fin de colaborar con el monitoreo de los indicadores mencionados en el artículo 1°, el MINISTERIO DE SALUD de la Nación articulará con las autoridades sanitarias de las distintas jurisdicciones.

ARTÍCULO 4°.- CONTROL. COOPERACIÓN.

En aquellos casos en los cuales los Gobernadores y las Gobernadoras de Provincias o el Jefe de Gobierno de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES adopten medidas que limiten la circulación de las personas podrán requerir al MINISTERIO DE SEGURIDAD de la Nación o a otras autoridades del Sector Público Nacional su cooperación para realizar controles en rutas, vías de acceso, espacios públicos y demás lugares estratégicos que determinen con el fin de coadyuvar a garantizar el cumplimiento de las medidas de protección sanitaria que evitan la propagación del virus.

ARTÍCULO 5°.- El presente decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.

ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.