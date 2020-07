Marcelino Iglesias, intendente de Guaymallén, en relación al pedido del justicialismo mendocino hacia el Gobierno provincial para que aclare si hay o no circulación comunitaria; dijo a Radio Nihuil que «No se puede salir a sembrar pánico, todos a la vez, el mismo día en acción concertada. Si hay o no circulación comunitaria, es un dato científico, no un dato político ni hacer política con eso«.

También se refirió a la fiesta del escandalo en que fueron aprehendidas 112 personas en San José, y manifestó que “la fiesta que se hizo fue un gran irresponsabilidad«, a la vez que detalló que están todos identificados y la causa está en mano de la Justicia.

«La Policía junto con el Municipio intervino, y se identificaron a prácticamente todos. Todos fueron detenidos y ya liberados, pero uno quedó detenido por ser el organizador«, dijo el intendente.

Agregó: «No entiendo la audacia y la irresponsabilidad de quien organiza y quien concurre. Había un menor, pero la mayoría gente joven. En cualquier circunstancia, sin pandemia, era una fiesta ilegal, estaba en un depósito de colectivos que no estaban funcionando«.

Además, Iglesias dijo que «hemos pedidos ser querellantes porque esto no puede quedar impune. No eran once que excedieron en uno en la cantidad de personas, eran 112. Violó todas las normas, violó horario, cantidad de gente, todo«.

«Quiero aprovechar este caso, si bien hubo otros, para que sean multados, porque las leyes ahora prevén el arresto, aunque a veces domiciliario, pero que lo decida la Justicia. Esto no se puede volver a repetir. Si había casos positivos asintomáticos dentro de 14 días vamos a tener un rebrote de casos«, añadió.

Iglesias también recordó que «las violaciones a la cuarentena ya no son faltas comunes, son delitos. Atentan contra la salud pública y atenta contra todas las normas. Hay que ser severísimo con esto. Esto ha sido insólito y peligroso. Estas personas guardarán cuarentena en su domicilio o alguna medida más drástica que disponga la Justicia«.

Hoy, el Gobierno provincial adoptó nuevas medidas para Mendoza que incluyen la restricción de reuniones familiares, limitadas solo a los domingos de 12 a 19 y la prohibición de circular después de las 23:30 hs.