El Ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, mantuvo un encuentro de trabajo con representantes de todas las organizaciones que nuclean a productores del Valle de Uco. La reunión se llevó a cabo en Tunuyán, en las instalaciones de la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Turismo de Tunuyán (CIAT), y tuvo una duración de más de dos horas.

Estuvieron presentes los representantes de la Cámara de Tunuyán, la Cámara de Tupungato, la Cámara de San Carlos, la Asociación Ganadera del Centro, y la Sociedad Rural del Valle de Uco.

Si bien en un principio desde el Ministerio de Producción, el Ministro Arizu dió detalles del Fondo Compensador Agrícola, una nueva herramienta clave y estratégica para los productores, posteriormente el encuentro fue de utilidad para que cada referente productivo planteara temas puntuales de su sector, y también se efectuaran preguntas sobre temas que se iban exponiendo.

Los productores trasladaron sus necesidades en relación a nueve temas claves para toda la producción del Valle de Uco, entre los mismos sobre el sistema de mitigación de granizo, el programa de Lobesia Botrana, las necesidades del sector ganadero, la seguridad, y el sistema hídrico y energético. Una de las principales novedades para el sector se dio en que, tras la baja de los fondos nacionales, la provincia cubrirá en su totalidad el programa de Lobesia Botrana.

“El gobierno nacional no enviará fondos específicos para Lobesia Botrana, no obstante nosotros, a parte de seguir reclamando esto porque no estamos de acuerdo, solucionaremos el problema con los productores. Con un gran esfuerzo del Estado provincial para colocar los fondos, el gobierno provincial aportará los recursos, y en los próximos días realizaremos la licitación para efectuar trabajos aéreos, trabajos en fincas, con feromonas y pulverizaciones”, informó Vargas Arizu.

Sobre el nuevo Fondo Compensador, el Ministro expresó: “es una redistribución de fondos que teníamos colocados en estamentos intermedios que impedían que llegara el fondo completo al productor. En este caso, hay tres opciones de compensación, y por la metodología que estamos empleando, el fondo va directamente al productor. La provincia está colocando muchos recursos, ya que también hemos ampliado el sistema a productores de hasta 30 hectáreas, porque nuestro principal objetivo es proteger la ruralidad y que el productor no se vaya de sus lugares de trabajo”.

Por su parte, desde CIAT, Cámara anfitriona, expresaron estar muy conformes con el encuentro de trabajo. “Estamos profundizando y mejorando cada uno de los aspectos que hacen al costo de producción del sector, no solo en lo relacionado al Fondo Compensador con los montos de indemnización, sino también a lo referido al costo de la energía y su componente impositivo. El cómo reducir impuestos distorsivos para darle más competitividad al sector, poniendo énfasis en la calidad y en la sanidad, por eso es muy bueno lograr continuar el programa de Lobesia”, explicó Carlos Dávila, productor y vicepresidente de CIAT.

También agregó que se observa “un esfuerzo entre lo público y privado para mantener los estatus sanitarios de la región, abordar la seguridad rural, fortaleciéndose en épocas de cosecha, y sobre la necesidad de tener pronóstico de cosecha en las distintas especias para que el productor pueda defender sus productos”.

Asimismo, Juan Roth, comerciante y presidente de CIAT, destacó la importancia de este encuentro clave para todo el sector privado del Valle de Uco. “Nuestro objetivo es acceder a respuestas desde el Ministerio y hoy lo hemos logrado. Tuvimos un temario amplio que pudimos resolver, para así trasladar respuestas ciertas y concretas a los sectores productivos”.

Fondo compensador agrícola

Está dirigido a productores agrícolas con superficies cultivadas de hasta 30 hectáreas, esta iniciativa ofrece diversas opciones de cobertura para resguardar cultivos de vid, frutales, hortalizas de verano, maíz grano y forrajeras ante contingencias climáticas como heladas tardías y granizo.

Las personas interesadas, pueden ingresar aquí para obtener más información.