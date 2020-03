En el marco de la actual pandemia de coronavirus en el mundo, la sucursal Tunuyán de la Obra Social de Empleados Públicos (Osep) llevó a cabo una charla destinada a profesionales de la salud apuntada directamente a la detección de pacientes con complicaciones respiratorias, con la intención de conocer aún más si se trata de un caso grave relacionado con COVID-19 o un caso leve normal de cualquier gripe o resfrío.

A cargo de este encuentro estuvo el flamante director de Osep Valle de Uco Fernando Coli, quien dio de talles sobre el tema. «Hoy nos juntamos los médicos de Osep y también profesionales invitados de la zona para trabajar en conjunto, tanto la zona de salud de Tunuyán, el hospital y la Osep, para dar cursos de formación. Ha venido un neumonólogo de Mendoza especialista en casos respiratorios a dar una formación acerca de lo que es la atención del paciente respiratorio. Cómo seleccionar el paciente con esta patología, que es conocida por el COVID, y el paciente que no lo es», detalló Colli.

El objetivo de este tipo de capacitaciones es que los profesionales de la salud conozcan a fondo el tema y, de esta manera, poder desentralizar la atención de esta patología para descomprimir la actividad de los centros sanitarios de cabecera como el nosocomio. «El hospital es ultra necesario, pero se está dejando al hospital más restringido para atender las patologías más graves. Existe un montón de patología que es banal, como las más comunes como resfríos, patologías respiratorias que no tienen que ver con este virus (COVID-19) y que deben ser atendidos en los centros periféricos. El hospital debe quedar resguardado para la parte más compleja», apuntó el director de Osep Valle de Uco, quien agregó: «En este caso, la formación estuvo encarada a la parte médica en general, a enfermería sobre todo, porque es una parte elemental porque son los que están en contacto directo con el paciente que acude para su atención».

«Nosotros desde Osep vamos a seguir trabajando desde nuestras oficinas. La idea es separar a la patología en lo que tiene que ver con la parte respiratoria de la que no lo es, además de seguir brindando el servicio como está hasta ahora, con ciertas reducciones de atención ne nuestra esquema, porque se han restringido los turnos y demás. El servicio de la obra social se encuentra limitado en cuanto a horario y atención. La consigna sigue siendo la misma con el ´quedate en casa´, salvo por patologías que el paciente tenga que acudir sí o sí a la atención de la obra social. El aislamiento social obligatorio durará hasta el 12 de abril y, en cuanto a lo que es salud, la gente hasta esa fecha tiene que salir sólo por urgencias. Si no es así, aconsejaría que no salgan», remarcó Colli.