Creíamos que lo habíamos visto todo, y nos llegó una nueva sorpresa: El diputado chileno Andrés Celis (Renovación Nacional) quiere enviar pacientes de Covid-19 a Mendoza

El alocado plan del legislador chileno consiste, según dijo, en que «cuando llegáramos a un colapso, pudiésemos hacer un traslado hacia Argentina» ya que tiene «mayor capacidad en los recintos hospitalarios”, según dijo, y señaló a Mendoza como una de las opciones.

«La propuesta nació como una idea, una sugerencia de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva (Sochimi), que fue contando región por región cuál es la cantidad de equipos respiratorios que podían estar siendo utilizados y van proyectando las carencias«, explicó Celis.

En este sentido, desde el Ministerio de Salud mendocino ya descartaron esa posibilidad.

El político comentó, con toda la frescura, que el plan lo tomó del presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, el doctor Tomás Regueira. “Él no veía con malos ojos, frente al colapso que avizoraba a fines de junio, que en vez de trasladar a pacientes críticos con COVID-19 desde Santiago a Magallanes o a Concepción, que por qué no utilizábamos los recintos hospitalarios de Argentina, aprovechando que ustedes están con una cuarentena total. Como ustedes hoy no están tan saturados, podríamos hacer un convenio de aprovechar nosotros, que estamos falto de aquello, y posteriormente, ojalá no ocurra, que pudiese haber un aumento de contagiados, ustedes utilizar la infraestructura nuestra«, comentó.

Esta idea, que los chilenos “olvidaron consultar” con sus pares mendocinos, tomó estado público antes que las autoridades de la salud de Mendoza, salieran aun del asombro.

Aunque parezca mentira, el «iluminado» diputado Celis, integrante de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, dijo que desde la Sochimi indicaron que «era una buena idea» trasladar a pacientes contagiados a las provincias argentinas más cercanas a Chile, siempre y cuando los gobiernos locales estuvieran de acuerdo.

Celis dijo que la propuesta de la Sochimi fue sugerida al gobierno de Sebastián Piñera de manera oficial para «aprovechar las camas que Argentina dispone por estar en cuarentena total» y como una posibilidad ante el colpaso sanitario chileno donde “faltan ventiladores, camas críticas y especialistas”.

Chile se acerca a los 180.000 contagios por coronavirus

El gobierno reportó nuevamente más de 5.000 nuevos contagios por coronavirus, por lo que la cifra total asciende a casi 180.000 personas en todo el país, un 1% de su población.

A horas de que el presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunciara un acuerdo de protección social, del que participaron la oposición política y distintos sectores, el gobierno reportó nuevamente más de 5.000 nuevos contagios por coronavirus, por lo que la cifra total asciende a casi 180.000 personas en todo el país, un 1% de su población.

El presidente trasandino que, evidentemente, parece haber perdido el control de la situación en su país después que echara al anterior ministro de Salud Jaime Mañalich, se mostró bastante tibio con la alocada idea del diputado.

En tanto, en Chile, el número total de muertes por Covid-19 asciende por el momento a 3.362 personas.

El subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, fue el encargado de entregar hoy las nuevas cifras, con 5.143 nuevos contagios durante la última jornada, elevando el total a 179.436, de los cuales 27.282 son casos activos.

Zúñiga detalló que hay 391 ventiladores mecánicos disponibles y que en las últimas 24 horas se realizaron 18.808 exámenes de PCR (para detectar el virus), para alcanzar un total de 858.958 pruebas.

Durante la noche del domingo, el presidente Sebastián Piñera anunció la activación de un acuerdo de protección social, a través de un fondo de 12.000 millones de dólares, para continuar combatiendo la pandemia del Covid-19 y la recesión económica en el país durante los próximos dos años.

Con el acuerdo, el gobierno chileno podrá inyectar más recursos al sector salud, asignando 500 millones de dólares para financiar los gastos adicionales de salud necesarios para combatir esta pandemia.

Tarde, evidentemente.