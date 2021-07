Se encontraban trabajando en el distrito El Cepillo.

El pasado domingo un obrero de la construcción denunció el robo de sus herramientas de trabajo. Hasta el momento las sigue buscando y pide ayuda a la comunidad.

Andrés Aguilera, en diálogo con 8 Digital, detalló que “el fin de semana en finca “Aidar” de El Cepillo, donde yo estaba construyendo un galpón. Me robaron hormigonera, engarillas, palas, reglas, herramientas de mano y me dejaron sin nada. Lamentablemente la Policía no pudo recuperar nada y nos dejaron a mí y dos chicos que trabajan con migo sin posibilidades de seguir con la obra”.

Por otro lado manifestó, “lo mas doloroso es que somos un grupo de jóvenes que nos dedicamos a esto y de a poco pudimos comprarnos nuestras herramientas ,mucho de los sueños de progresar se ven un poco frustrados por estas cosas”.

“Todas las herramientas que me robaron tienen un valor de más de 100 mil pesos ,es difícil reponer todo junto”, agregó el trabajador. “Vamos a tener que empezar de cero”, lamentó Andrés.

Cualquier información puede ser comunicada a través del 911.