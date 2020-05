“A la fecha, hoy miércoles 20 de mayo, podemos decir que no tenemos pacientes internados con Coronavirus en el hospital Scaravelli. Y a la vez destacar el número de test realizados en poco menos de dos meses”, informó ayer Rodolfo Guillén, Coordinador de Salud en el Valle de Uco.

La Coordinación Regional de Salud, y el Hospital Regional Antonio J. Scaravelli, dieron a conocer el total de muestras tomadas en el Laboratorio de Microbiología del Hospital Scaravelli, aquellas que fueron procesadas en los Laboratorios que actualmente realizan los test de Covid-19 en la provincia.

El informe destaca la posibilidad de tomar las muestras para estos análisis en la región, y la rapidez de los resultados provistos por el área de epidemiología del Gobierno de Mendoza. Esto pudo darse a partir de la compra de la provincia de test que permitieron realizar muestras a casos sospechosos y a casos centinelas. A partir de esto, el Laboratorio del Hospital Scaravelli informó que, desde la semana epidemiológica N° 12 a la semana epidemiológica N° 20, se han efectuado 150 test para la detección de Covid-19. Es decir, en la región del Valle de Uco han sido testeadas 150 personas, de los cuales 78 personas fueron por Unidad Centinela, y 72 pacientes estuvieron internados como casos sospechosos. Fue en la semana N° 16, en la que se conformó el primer caso, y posteriormente en la semana N° 18 dos casos más. Actualmente las tres personas con alta médica.

“El relajamiento que se ha producido es de actividades, pero no de actitudes. Le pedimos a la población por favor mantenga las precauciones que deben tomar: uso de tapabocas, distanciamiento social, lavado de manos, todas esas precauciones que tanto hemos insistido. Si no las respetamos podemos volver para atrás como ha sucedido en otras provincias”, explicó Guillén.

La capacidad operativa del sistema de salud del Valle de Uco se ha visto ampliada, y aún se continúan con los trabajos para mejorar lo que se necesita. No obstante, todo depende de la conducta de las personas para que el sistema pueda dar respuesta a los casos de Covid-19 que se vayan presentando. “Si la sociedad no respeta las prevenciones y no tiene la conducta cívica que se necesita, podemos encontrarnos en un futuro con un sistema de salud que no sea suficiente, tal como ocurre en otros países vecinos. Por eso entre todos debemos cuidar la capacidad operativa que actualmente tenemos del sistema de salud”.

“Debemos cuidar lo logrado para evitar que el virus ingrese a la región”.

“Hemos observado personas que salen a caminar, sin tapabocas y que además se ponen a charlar con otras personas. Recordemos que esto no está permitido. A pesar de que la situación epidemiológica actual nos tranquiliza y nos permitió preparar el sistema de salud, pedimos que las personas no se relajen.

La situación epidemiológica del Valle de Uco, que hoy es buena, debemos cuidarla. El virus puede ingresar, y si la sociedad no mantiene las medidas de prevención pueden existir contagios. Recordemos que el virus estuvo en la región y no se extendió gracias a las prevenciones que la población” , dijo Guillen.

Detalles de las muestras que se realizan

Muestras Centinelas: al inicio del día se realizan tres test centinelas en el Hospital Scaravelli. A las tres primeras personas que ingresen al hospital con síntomas de enfermedades respiratorias. “Son testeos aleatorios para ver cómo está la circulación”, informó el Coordinador Regional de Salud del Valle de Uco.

Casos sospechosos: estos tipos de casos se internan en el hospital Scaravelli y desde ahí se toman las muestras. De más de 70 personas internadas consideradas sospechosas en menos de dos meses, sólo tres han resultado positivos. “En este aspecto queremos aclarar que siempre tenemos casos sospechosos con patologías respiratorias, y que han resultado negativos de Covid-19”, explicó Guillén

Fuente: Prensa de Gobierno de Mendoza, Regional Valle de Uco