Vecinos marcharán para pedir seguridad.

El departamento de Tupungato, ha sido durante las últimas semanas focos de gran cantidad de delitos. Por ese motivo, vecinos organizados del departamento convocan a una marcha pacífica para pedir por su seguridad.

Un vecino, Oscar Arreguez, víctima de gran cantidad de hechos delictivos dialogó con “A Media Mañana”, emitido por la señal de Canal 8, y manifestó, “la situación nos preocupó, tuvimos oportunamente reuniones con las autoridades policiales, y no hemos tenido eco todavía. Notamos que en las últimas semanas ha sido terrible lo que está viviendo Tupungato. Nos han invadido los delincuentes, parece que nadie ve nada, solamente los vecinos afectados”.

En cuanto a su situación, “tengo más de diez robos en mi propiedad, soy un trabajador, y vemos día a día como nos despojan de nuestros bienes”.

Por otro lado, compartió que debido a su situación particular, “me llevó a crear el grupo ·delitos Tupungato”, para saber si me estaba pasando solo a mí. Ahí entendí que no, sino que le pasaba a muchísima gente, que no sabía dónde dirigirse o con quién hablar. En la actualidad el grupo cuenta con un total de 6800 miembros aproximadamente.

En cuanto a las medidas de seguridad que se toma en los domicilios, “tuve que poner rejas, alambre de púas, tuve que cercar la propiedad, ya no sabemos que hacer”.

El viernes marcharán de manera pacífica, la concentración será a las 19 en la rotonda del reloj y partirán por Avenida Belgrano hacia la explanada municipal. “Dentro de la marcha hay diferentes grupos, uno que representa la violencia de género, robos a productores, maltrato animal y las víctimas por accidente de tránsito”.