Vecinos del departamento afrontan un interesante compromiso con el ambiente y plantas especies en un conocido lugar de La Consulta.

En el predio es conocido como terrenos del ferrocarril, un grupo de vecinos sancarlinos, comandados por Analía Schulze, la ideóloga de esta iniciativa, realiza la reforestación de este lugar ubicado entre las calles Lemos y España, en La Consulta.

La idea es recuperar este lugar que algún día contó con forestación, a través de la plantación de plantas autóctonas y un particular sistema de riego que utiliza botellas plásticas como principal elemento de esta dinámica.

«Cuando vi las noticias de lo que estaba sucediendo en Australia (masivos incendios durante varios días de enero) tomé dimensión de la gravedad del tema y me di cuenta que yo particularmente no estaba haciendo mucho. Entonces, me propuse hacer una publicación en Facebook a través de un video y, con ayuda de mis hermanas, a partir de ahí se prendió mucha gente», contó Schulze a Canal 8. «A los pocos días, ya empezamos con este plan de reforestación. Es una experiencia muy linda porque mucha gente vino y nos trajo plantas. En este proyecto también tuvimos la colaboración del encargado de Ambiente del municipio, que nos ayudó a limpiar el predio donde estamos forestando y, además, trajeron algunas plantas del vivero municipal. Estuvimos y estamos todos aquí colaborando e implementando también un sistema de riego por goteo solar», amplió.

Aromo, chañar, algarrobo, aguaribay y pino son algunas de las especies que ya se han plantado en este predio y, según Schulze, están probando con otras especies que podrían darse con éxito en este suelo.

«Esto no tiene que ser una iniciativa de una sola persona. La idea es que se nos haga una costumbre. Y esto tiene que ser algo estratégico. No se trata de plantar algo e irme y no volver nunca más a cuidar ese árbol. La cosa es comprometernos con lo que estamos haciendo», afirma Analía, quien también invita a la gente a sumarse a esta iniciativa a través de donaciones de plantas e insumos, al teléfono 2622 – 668366.