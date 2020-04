¿Cobran por 10 y dan 1? En esta época, internet es fundamental. De hecho, las empresas prestadoras están exceptuadas de cumplir el Aislamiento Social Obligatorio, por ser “Actividad esencial” según el DNU 297/2020.

La oferta que realice el proveedor resulta obligatoria durante el tiempo en que se realice, debiendo contener la fecha precisa de comienzo y de finalización, así como también sus modalidades, condiciones o limitaciones (art. 7º) Decreto 764/00

Las utilidades de internet son infinitas. Desde la información y el entretenimiento, hasta las videoconferencias con familia y amigos, pasando por el uso de las redes sociales; que nos permite mantener el contacto con el entorno y el mundo. Pero, no todo es tan simple.

«Había una vez… » una historia que se repite cada día en nuestro Valle de Uco.

Internet ¡otra vez! funciona mal, o directamente no funciona (Cientos de mensajes nos dan fe de ello).

Y allí el usuario comienza su propio “protocolo” como le ha enseñado el call center, las diez mil veces que llamó a la compañía prestadora. Entonces revisa los cables, las lucecitas y demás, reinicia la computadora unas veinte veces, desenchufa el módem y nada.

Finalmente, verifica haber pagado la factura (ésa no se la perdonan ni en cuarentena) y descubre que, todo de su parte -la de ser cliente- está en orden.

Y no hay forma. No funciona, nomás. Pero, sí lo cobran.

Entonces viene el problema: El cliente llama a un call center, atiende una máquina, “presione aquí o allá”, etc. Al final, un operador que no tiene la menor idea de nada, le reitera por enésima vez lo de los cables, las lucecitas y el reiniciar. Asistido por la S anta Madre Paciencia, el usuario responde todo hasta que –finalmente- escucha lo que quería oír “le vamos a enviar un técnico” que, probablemente le cobren; porque la culpa –obviamente- será suya.

Al final, si hay suerte, irá el mencionado profesional. Mirará en su maquinita y dirá que todo está bien. Que seguramente habrá sido una bajada de datos circunstancial, que algo hicimos mal, o alguna de las otras excusas del catálogo. Y se irá.

Pero, sique siendo evidente que no funciona

«…y este cuento terminó». A fin de mes llegará de nuevo la factura que hay que pagar, claro, por un servicio que nunca funcionó o, si lo hizo, no fue tal como se lo vendieron.

Pero, no. No es un cuento. Y, sobre todo, no terminó nada. Es la mismísima realidad que sufren demasiados usuarios de empresas monopólicas que operan aquí, y en la provincia. Empresas que se encargaron desde siempre de impedir reiteradamente que se amplíe la oferta de servicios y que, como el gas o la luz, se han convertido en los señores feudales del territorio en este rubro. Y como tales, ejercen su atropello y estafa al consumidor de la manera que mejor les parece.

Sin embargo, hay opciones

La primera es Defensa al Consumidor. En los tres departamentos Valletanos existen oficinas y números donde reclamar un servicio deficiente o inexistente:

TUNUYÁN

Responsable: Graciela Fuentes

Dirección: Alem 785, Ciudad de Tunuyán (CP 5560)

Teléfono: (02622) 422195 interno 259

E-mail: defensadelconsumidortunuyan@hotmail.com.ar

Días y horario de atención: lunes a viernes, de 7 a 13.

TUPUNGATO

Responsable: Mariela Bueno

Dirección: Beltrán 43

E-mail: defensaalconsumidor@tupungato.gov.ar

Teléfono: 2622522017 (celular corporativo)

Días y horario de atención: lunes a viernes, de 7 a 13.

SAN CARLOS

Responsable: Jorgelina Mariano

Dirección: Lencinas y El Fuerte Villa San Carlos (edificio municipal)

Teléfono: (02622) 451208

E-mail: sancarlosdefensadelconsumidor@yahoo.com

Días y horario de atención: Lunes a viernes, de 8 a 13.

A NIVEL NACIONAL

https://www.argentina.gob.ar/iniciar-un-reclamo-ante-defensa-de-las-y-los-consumidores o por teléfono al 0800-666-1518

Y aún más efectivo, es reclamar ante ENACOM, organismo con poder de policía sobre las empresas de internet y telefonía.

El Ente Nacional de Comunicaciones explica claramente:

Para realizar una denuncia o reclamo ante Enacom por inconvenientes con el servicio, ya sea por problemas técnicos, de facturación o administrativos, primero deberá presentar su reclamo ante el operador del servicio.

por inconvenientes con el servicio, ya sea por problemas técnicos, de facturación o administrativos, primero deberá presentar su reclamo ante el operador del servicio. En su factura encontrará los datos, las referencias y medios habilitados por la empresa para efectuar su reclamo. Le recordamos que el operador debe informarle la documentación que debe presentar según el tipo de reclamo, a fin de permitir el correcto análisis. También debe informarle el número de reclamo.

Si ya ha realizado el reclamo ante la empresa, pero no ha quedado satisfecho con la respuesta que le han dado o la empresa no le contestó en tiempo y forma, puede realizar el reclamo en Enacom a través de los siguientes medios:

Trámites a Distancia (TAD): La gestión podrá ser realizada de manera online haciendo click en https://tramitesadistancia.gob.ar/ contando previamente con clave fiscal nivel 2.

Presencialmente: en la Delegación Mendoza, San Martín 678 5º piso – Ciudad de Mendoza, o por teléfono al (0261) 423-4287/2144; 424-2733. Por correo al Apartado Especial Gratuito 214 – Enacom (5500), o por mail a postalmendoza@enacom.gob.ar

También puede comunicarse al 0800-333-3344 de 9 a 17 horas, donde recibirá asesoramiento.

«En función de esta pandemia, de la que Argentina tuvo la oportunidad de aprender de las experiencias internacionales, debemos considerar la necesidad real de adelantarnos a cualquier incidente que desconecte a los ciudadanos del país. “, dijo Claudio Ambrosini, jefe del Ente Nacional de Comunicaciones.

Si el servicio funciona mal o no funciona, hay que reclamar. La unica obligacion del cliente es pagar. La de las empresas es brindar el servicio como corresponde. La ley se los obliga:

«a) Garantizar a los Clientes y Usuarios los derechos que les corresponden, de acuerdo con la normativa aplicable»

(Previsiones del Anexo I del Decreto 764/00 (Obligaciones hacia los Clientes y/o Usuarios – art. 10.3)

Fuente: Redacción/ ENACOM/ Derechos del consumidor del Gobierno de la Nación