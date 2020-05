El representante legal del Departamento General de Irrigación brindó detalles de las actuaciones realizadas en el marco de la denuncia interpuesta por usurpación.

En diálogo esta mañana con el móvil de Canal 8 Valle de Uco, el letrado manifestó:

“Nos hemos constituido en querellantes por velar los terrenos del Departamento Gral. De Irrigación. Hemos realizado la denuncia penal por usurpación, que es un delito contra la propiedad, por ser terrenos de Irrigación”

“Esto ya está en manos de la Justicia, a la que hemos ofrecido pruebas de testimonios, pruebas fotográficas del lugar, y debidamente acreditando el dominio público del terreno con la debida inscripción en el Registro Público de la Propiedad”, agregó el letrado, Agustin Spritione.

“Esto está en la 4º Circunscripción Judicial, en la Unidad Fiscal del Valle de Uco. Ellos después serán quienes determinaran cuáles serán las medidas que la justicia determinará”

Se le preguntó al abogado representante de Irrigación, si las personas denunciadas tienen un representante legal que haya emitido alguna respuesta al tema.

“En principio eran tres familias. Se habían construido tres módulos habitacionales que luego se ha ido expandiendo hasta unas cien personas, que están viviendo. Familias con niños. En lo que respecta a un representante legal, en el expediente; hasta el día de hoy que hemos ido a compulsar, no hay ninguna presentación legal por parte de un abogado de ellos”

“Formalmente no están constituidos como parte, por eso todas las pruebas y testimoniales se están notificando al defensor oficial. Sí, el día lunes, asistimos, cuando estábamos tomando las declaraciones testimoniales; están personas adujeron que tenían una representante legal que no se pudo presentar en el lugar; y envió a un abogado en representación”

El representante legal de Irrigación, agregó que “Nosotros, desde la parte técnica y jurídica en lo legal, desde el expediente penal no hay ninguna incorporación de un representante legal de ninguna de estas personas”

“Antes del lunes, cuando había pocas familias, yo personalmente me constituí en el lugar y les pedí a las familias que se retiraran del lugar. Esto no ha sido así. Nosotros después dijimos que estamos abiertos al dialogo, siempre y cuando desocupen esos terrenos y poder hablar en igualdad de oportunidades… (…) nuestro objeto, dado por la Constitución Provincial en el artículo 188 es todo de los recursos hídricos; nosotros no podemos estar vendiendo a particulares. Lo que nosotros podemos hacer, es disponer de ese terreno por el órgano colegiado del que dispone Irrigación, que es el que dispone que hacer con el terreno; donarlo al municipio o algún ente de la provincia que tenga asistencia social y, a través de ellos, poder realizar la asistencia. Pero nosotros, al ser un ente público, tampoco podemos vender terrenos a privados porque, aunque lo pudiéramos hacer, que no podemos; llevaría un procedimiento de selección, papeles, hay un procedimiento de selección. Nosotros no podemos, no somos privados y no podemos decidir a esta familia le corresponde y a esta familia no. También sería una acción discrecional”

“Pedimos que se retiren, para poder nosotros disponer del lugar y ver, con el municipio o cualquier otro ente, de donar ese terreno para asistencia social; si así corresponde.”

“Nosotros también entendemos lo que es esta desesperación, este hacinamiento, de las personas que han usurpado nuestro terreno; pero no tenemos asistencia social por competencia. Por más que lo quisiéramos hacer, no se puede hacer”.